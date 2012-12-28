Самокатчик сбил пенсионерку на улице Стаханова: женщина госпитализирована

За сутки на дорогах области получили травмы два человека.



Днём 1 сентября на улице Стаханова в Липецке 36-летний водитель электросамоката сбил 67-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.В селе Никольское Усманского округа врезался в опору ЛЭП, а затем слетел в кювет автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 71-летнего водителя. В аварии пострадала 66-летняя пассажирка машины, она доставлена в больницу.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 28 столкновений автомобилей — они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 4 492 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 152.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4 233 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 65 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.