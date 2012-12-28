Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
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28 минут назад
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Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Оба приговорены к четырём годам заключения и взяты под стражу. Подполковник лишён воинского звания.
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин осуждён на четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года после освобождения.
Максиму Салманову суд назначил такое же наказание, кроме того, он лишён воинского звания.
Оба осуждённых взяты под стражу в зале суда.
Подробности уголовного дела в гарнизонном суде не сообщили. По некоторым данным, речь идёт о махинации с земельным участком.
Владимир Калугин после преобразования Задонского района в округ и упразднения поста главы города работал директором бассейна «Янтарь».
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