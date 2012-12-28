Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом

Оба приговорены к четырём годам заключения и взяты под стражу. Подполковник лишён воинского звания.



На днях Тамбовский гарнизонный суд вынес решение по делу бывшего мэра Задонска Владимира Калугина и подполковника спецслужб Максима Салманова. В пресс-службе суда GOROD48 сообщили, что Владимир Калугин и Максим Салманов осуждены по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме того, подполковник Максим Салманов обвинялся по ч. 3 ст. 33 («Подстрекательство к соучастию в преступлении»).Бывший мэр Задонска Владимир Калугин осуждён на четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года после освобождения.Максиму Салманову суд назначил такое же наказание, кроме того, он лишён воинского звания.Оба осуждённых взяты под стражу в зале суда.Подробности уголовного дела в гарнизонном суде не сообщили. По некоторым данным, речь идёт о махинации с земельным участком.Владимир Калугин после преобразования Задонского района в округ и упразднения поста главы города работал директором бассейна «Янтарь».