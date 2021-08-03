Происшествия
сегодня, 08:33
Водителю автобуса №323 стало плохо за рулем
Сегодня в Липецке на площади Победы автобус врезался в ограждение и столб.
Загрузка плеера
Сегодня рано утром автобус «Скания» маршрута №323 снес ограждение напротив дома №8 по площади Победы и врезался в фонарный столб. От удара со столба свалился новый светильник. На записи камеры уличного наблюдения видно, как неуправляемый автобус движется по прямой, а перед столкновение от него уворачивается пешеход.
- По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем. Ему оказана медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также получила травму 62-летняя пассажирка автобуса и 39-летний мужчина, они госпитализированы. Всего в салоне находилось 15 человек, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, во время движения водитель практически потерял сознание, его нога соскочила с педали газа и поэтому автобус двигался без ускорения. После столкновения водителя зажало рулевой колонкой. Этот рейс для водителя автобуса сегодня был первым.
- По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем. Ему оказана медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также получила травму 62-летняя пассажирка автобуса и 39-летний мужчина, они госпитализированы. Всего в салоне находилось 15 человек, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, во время движения водитель практически потерял сознание, его нога соскочила с педали газа и поэтому автобус двигался без ускорения. После столкновения водителя зажало рулевой колонкой. Этот рейс для водителя автобуса сегодня был первым.
Комментарии (21)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
ну
Игорь
кит
1
1
Гость
Вова
Гость
Гость
Да уж