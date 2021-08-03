Происшествия

сегодня, 08:33

Водителю автобуса №323 стало плохо за рулем

21 4277
#авария #ДТП
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Сегодня в Липецке на площади Победы автобус врезался в ограждение и столб.

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Сегодня рано утром автобус «Скания» маршрута №323  снес ограждение напротив дома №8 по площади Победы и врезался в фонарный столб. От удара со столба свалился новый светильник.  На записи камеры уличного наблюдения видно, как неуправляемый автобус движется по прямой, а перед столкновение от него уворачивается пешеход.

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- По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем. Ему оказана медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. Также получила травму 62-летняя пассажирка автобуса и 39-летний мужчина, они госпитализированы. Всего в салоне находилось 15 человек, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Как стало известно GOROD48, во время движения водитель практически потерял сознание, его нога соскочила с педали газа и поэтому автобус двигался без ускорения. После столкновения водителя зажало рулевой колонкой. Этот рейс для водителя автобуса сегодня был первым.

21 4277
#авария #ДТП
1

Комментарии (21)

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Как гость
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ну

11 минут назад
походу заговорился с подружками по телефону, как обычно
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Игорь

12 минут назад
А светильник который свалился точно был новый?
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кит

13 минут назад
Почему не сообщается возраст водителя?
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1

16 минут назад
Гость, в эту игру можно играть вдвоем как видите. Не навязывайте вашу антиваксерскую сектантскую религию окружающим, пусть каждый сам решает, как и во что ему верить.
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1

20 минут назад
Гость, водитель явно антипрививочник, вот результат, на видео последствия перенесенного ковида. Думаю всем перенесшим ковид нужно запретить работать со средствами повышенной опасности. Через 6-8 месяцев после ковида непривитые получают осложнения сердечно сосудистой системы.
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Гость

22 минуты назад
Вот так вот случилось, чущь не пишите. Вы сначала узнайте как проявляется этот приступ
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Вова

25 минут назад
Помните пенсионный возраст подняли до 65!
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Гость

26 минут назад
Вот так вот случилось, это может быть реакция от жижинации.
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Гость

28 минут назад
Это только начало: намордники + колят жижей непонятной всех подряд
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Да уж

30 минут назад
Вот так вот случилось, а при чём тут работодатели? Все вопросы к медкомиссии!!! Нам всем известно как проходят Плано медкомиссию. О его хроническом заболевании знали только в его поликлинике где он наблюдался, а в платных ни чего не знают. Сам, устраиваясь в органы на вольную должность, так прходил медкомиссию. В своей поликлинике я ивалид, но для платной медкомиссии я здоровый не больной человек
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