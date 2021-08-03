Происшествия

32 минуты назад

В Липецке сбили двух пешеходов, один из них погиб

2 1131
#авария #ДТП
В Липецке сбили двух пешеходов, один из них погиб

Зае сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один – погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 августа в Липецке в три часа ночи на трассе Липецк – Грязи – Песковатка 27-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода допустил наезд на 34-летнего мужчину. Он получил смертельные травмы.

В Липецке на улице Московской 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» вне пешеходного перехода сбила 17-летнего парня. Он получил травму и после оказания помощи был отпущен.

В Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись мотоцикл с 28-летним водителем и «Тойота» под управлением 38-летнего мужчины. В автоаварии пострадал мотоциклист –  его госпитализировали.

Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

2 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2364 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 21 случай механического столкновения автомобилей.
2 1131
#авария #ДТП

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не могут

6 минут назад
Они за ними гоняться,сами будете потом судить гаишников когда эти безбашенные разобьются.
ответить

Не чего не вижу не чего не слышу.

16 минут назад
У наших ДПС ников в ушах пробки или беруши вставлены особенно в ночное время. Рёв моторов по всему городу, скорости башенные а они этого не слышат и не видят. Неужели самим не надоело это, наверняка у самих семьи есть и они тоже слышат эти гонки с ревущими моторами по ночам. Так же есть допустимые норму шума в ночное время для этих машин.
ответить

Еще в рубрике

Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы
#падение с высоты
2
Выпавший из окна седьмого этажа первоклассник вышел из комы

32 минуты назад

Происшествия
Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви
#кража #церковь
9
Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви

40 минут назад

Происшествия
Липчан просят помочь в поиске пропавшего туляка
#пропавшие без вести
1
Липчан просят помочь в поиске пропавшего туляка

45 минут назад

Происшествия
Водителю автобуса №323 стало плохо за рулем
#авария #ДТП
21
Водителю автобуса №323 стало плохо за рулем

сегодня, 08:33

Происшествия
На площади Победы автобус снес ограждение и врезался в фонарный столб
#авария #ДТП
25
На площади Победы автобус снес ограждение и врезался в фонарный столб

сегодня, 08:03

Происшествия
Оскорблявшую детей женщину оштрафуют
#оскорбление #штраф
120
Оскорблявшую детей женщину оштрафуют

вчера, 17:36

Происшествия