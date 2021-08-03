В Липецке сбили двух пешеходов, один из них погиб

Зае сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один – погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 августа в Липецке в три часа ночи на трассе Липецк – Грязи – Песковатка 27-летний водитель «Киа» вне пешеходного перехода допустил наезд на 34-летнего мужчину. Он получил смертельные травмы.



В Липецке на улице Московской 50-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» вне пешеходного перехода сбила 17-летнего парня. Он получил травму и после оказания помощи был отпущен.



В Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись мотоцикл с 28-летним водителем и «Тойота» под управлением 38-летнего мужчины. В автоаварии пострадал мотоциклист – его госпитализировали.



Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.



2 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2364 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 21 случай механического столкновения автомобилей.

