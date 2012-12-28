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Происшествия
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33 минуты назад
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Натравившему овчарку на человека грязинцу грозит штраф
При этом доследственная проверка побоища в Грязях ещё продолжается.
Комиссия возбудила дело по материалу полиции о ненадлежащем содержании собаки. При этом действия хозяина собаки ещё проверяются на предмет состава уголовного преступления.
Речь, напомним, идёт о жителе Грязинского округа, который две недели назад натравил собаку на ударившего его палкой мужчину, а потом серьёзно его избил. Всё это записали на видео жители Грязей.
Оба — и владелец собаки, и его оппонент — обратились за заключениями судебно-медицинской экспертизы о побоях.
Между тем GOROD48 сообщал, что от этой собаки пострадал не один человек. Овчарка покусала за руку ещё одного мужчину. Об этом нам рассказал адвокат Виталий Гуманюк, который представлял в суде потерпевшего и узнал на видеозаписи автомобиль ответчика по делу
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