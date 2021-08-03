GOROD48 спросил у липчан: «При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?»

Оказывается, все ругают цены, но лишаться из-за этого комфорта не готовы. Стоимость литра бензина в Липецке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей за литр. Почти все водители заявили — это дорого. Однако мало кто готов отказаться от автомобиля, очень уж это удобно, когда ты можешь без проблем оказаться в любом месте Липецка.



Хотя некоторые уже стали меньше ездить, из-за дороговизны топлива. Но были и такие, кто заявил, что не будет ничего менять из-за роста цен на бензин — это те, кто зарабатывает на перевозках. Они просто увеличат стоимость своих услуг.