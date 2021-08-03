ПозиTиV

сегодня, 13:10

При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?

12 1101
#Говорит Липецк
1

GOROD48 спросил у липчан: «При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?»

Оказывается, все ругают цены, но лишаться из-за этого комфорта не готовы. Стоимость литра бензина в Липецке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей за литр. Почти все водители заявили — это дорого. Однако мало кто готов отказаться от автомобиля, очень уж это удобно, когда ты можешь без проблем оказаться в любом месте Липецка.

Хотя некоторые уже стали меньше ездить, из-за дороговизны топлива. Но были и такие, кто заявил, что не будет ничего менять из-за роста цен на бензин — это те, кто зарабатывает на перевозках. Они просто увеличат стоимость своих услуг.
12 1101
#Говорит Липецк
1

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дед

2 минуты назад
лЯгушка, скарее инастранцам всë принадлежит вместе с Госдумой которая защищает их интересы.
ответить

Штык

3 минуты назад
Каждый сам за себя и буть что будет вот вся суть нынешнего общества. Не думают о будущем детей только о деньгах.
ответить

лЯгушка

7 минут назад
Эх, давно эта нефть принадлежит не нам, простой челяди, а кучке олигархов
ответить

лЯгушка

8 минут назад
Выборы пойдут, да, давненько доллар не поднимался
ответить

Ольга

19 минут назад
А почему обычный русский человек должен лишаться комфорта?
ответить

Дед

20 минут назад
Какой народ такое и государство, власть винить судя по опрошенных не всем у нас всë отлично.
ответить

Коля

23 минуты назад
Электромобили пора покупать
ответить

Выборы пойдут

37 минут назад
Прикрутят ценник вверх
ответить

Эх

38 минут назад
Как же бессовестно, господа...повышать цену моего с вами бензина, нефть то на территории нашего государства....
ответить

097

54 минуты назад
Вот и все, можно дальше двигаться ценник, терпения у русского человека полно
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?
#Говорит Липецк
87
Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?

27.07.2021 11:51

ПозиTиV
Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?
#Говорит Липецк
62
Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?

20.07.2021 12:47

ПозиTиV
Можно ли найти в Липецке хорошую работу?
#Говорит Липецк
74
Можно ли найти в Липецке хорошую работу?

13.07.2021 12:38

ПозиTиV
Вы готовы сделать прививку от коронавируса ради поездки на море?
#Говорит Липецк
56
Вы готовы сделать прививку от коронавируса ради поездки на море?

06.07.2021 14:32

ПозиTиV
Какая она, русская мечта?
#Говорит Липецк
34
Какая она, русская мечта?

29.06.2021 12:54

ПозиTиV
Куда бы в Липецке вы привели гостей города?
#Говорит Липецк
57
Куда бы в Липецке вы привели гостей города?

22.06.2021 14:59

ПозиTиV