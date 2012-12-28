Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд
Общество
Врач из Липецка спасла жизнь пассажиру на борту летящего в Египет самолёта
Здоровье
Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Происшествия
Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Происшествия
Две школы — один праздник
Общество
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Говорит Липецк
По маршруту №1 вновь поехали трамваи
Общество
У мэра Липецка новый заместитель — по делам участников СВО
Общество
Мэрия Липецка: автобус загорелся из-за неисправности двигателя.
Происшествия
«Шкода» сдвинула автовоз на улице Московской
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: нет бензина – беги, липчане размечтались о размере пенсии
Общество
Натравившему овчарку на человека грязинцу грозит штраф
Происшествия
Жителей Липецкой области продолжают обманывать при покупке колёс
Происшествия
1,4 килограмма «синтетики» изъяли у братьев-наркоторговцев и их друзей-закладчиков
Происшествия
До конца сентября в Липецке изменятся автобусные маршруты № 12 и 28
Общество
1 сентября 10-летний школьник попал в больницу с ожогами лица, ноги и руки
Здоровье
Самокатчик сбил пенсионерку на улице Стаханова: женщина госпитализирована
Происшествия
В Липецкой области уже 4837 человек пострадали от клещей
Здоровье
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке работают сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
371
сегодня, 10:23
2

Жителей Липецкой области продолжают обманывать при покупке колёс

Такие случаи в последнее время регистрируют очень часто.

1 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница Лебедянского округа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, она  хотела купить колёса для «Лады Весты» и перевела продавцу 40 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

В последнее время водители ежедневно становятся жертвами подобного обмана.

А 20-летний липчанин откликнулся на просьбу знакомого в мессенджере и перевёл ему взаймы ему 28 000 рублей. Но, как оказалось, деньги просили мошенники.
мошенничество
0
1
1
1
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
25 минут назад
Нас и с пенсионной реформой надули- обманули- обмишулили. Так и всегда. Что после выборов будет страшно представить.
Ответить
Это всё
29 минут назад
От жадности. Зайди в шинторг, или в шин-шиныч. Там этих колёс-как грязи. И мошенниками не пахнет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить