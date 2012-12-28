Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Происшествия
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сегодня, 10:23
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Жителей Липецкой области продолжают обманывать при покупке колёс
Такие случаи в последнее время регистрируют очень часто.
В последнее время водители ежедневно становятся жертвами подобного обмана.
А 20-летний липчанин откликнулся на просьбу знакомого в мессенджере и перевёл ему взаймы ему 28 000 рублей. Но, как оказалось, деньги просили мошенники.
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