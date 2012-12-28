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Общество
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52 минуты назад
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До конца сентября в Липецке изменятся автобусные маршруты № 12 и 28
Движение по улице Механизаторов ограничивается на время замены теплосети.
По 12-му маршруту автобусы поедут только до улицы Воровского, она станет отправной и конечной их остановкой.
Автобусы № 28 проследуют от площади Карла Маркса до площади Александра Невского по маршруту «… площадь Революции — улица Советская — площадь Победы — проспект Победы — …» В сторону левого берега маршрут не изменится.
Напомним, накануне мэр Михаил Щербаков сообщил, что с 3 до 30 сентября на улице Механизаторов будет проводиться реконструкция тепловых сетей. На время работы энергетиков на улице от перекрёстка с проспектом Победы до перекрёстка с Индустриальной закрываются три полосы. Движение сохранится по одной полосе в направлении от проспекта Победы.
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