Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд
Общество
Врач из Липецка спасла жизнь пассажиру на борту летящего в Египет самолёта
Здоровье
Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Происшествия
Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Происшествия
Две школы — один праздник
Общество
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Говорит Липецк
По маршруту №1 вновь поехали трамваи
Общество
У мэра Липецка новый заместитель — по делам участников СВО
Общество
Мэрия Липецка: автобус загорелся из-за неисправности двигателя.
Происшествия
«Шкода» сдвинула автовоз на улице Московской
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: нет бензина – беги, липчане размечтались о размере пенсии
Общество
Натравившему овчарку на человека грязинцу грозит штраф
Происшествия
Жителей Липецкой области продолжают обманывать при покупке колёс
Происшествия
1,4 килограмма «синтетики» изъяли у братьев-наркоторговцев и их друзей-закладчиков
Происшествия
До конца сентября в Липецке изменятся автобусные маршруты № 12 и 28
Общество
1 сентября 10-летний школьник попал в больницу с ожогами лица, ноги и руки
Здоровье
Самокатчик сбил пенсионерку на улице Стаханова: женщина госпитализирована
Происшествия
В Липецкой области уже 4837 человек пострадали от клещей
Здоровье
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке работают сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Читать все
Общество
390
52 минуты назад
2

До конца сентября в Липецке изменятся автобусные маршруты № 12 и 28

Движение по улице Механизаторов ограничивается на время замены теплосети.

С 3 сентября в Липецке изменятся два автобусных маршрута: № 12 и 28.

По 12-му маршруту автобусы поедут только до улицы Воровского, она станет отправной и конечной их остановкой.

Автобусы № 28 проследуют от площади Карла Маркса до площади Александра Невского по маршруту «… площадь Революции — улица Советская — площадь Победы — проспект Победы — …» В сторону левого берега маршрут не изменится.

Напомним, накануне мэр Михаил Щербаков сообщил, что с 3 до 30 сентября на улице Механизаторов будет проводиться реконструкция тепловых сетей. На время работы энергетиков на улице от перекрёстка с проспектом Победы до перекрёстка с Индустриальной закрываются три полосы. Движение сохранится по одной полосе в направлении от проспекта Победы.
изменение маршрута
0
1
2
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Крот
3 минуты назад
И в лицей 12 как добраться с низу
Ответить
Это получается
12 минут назад
Что с новолипецка на манеж не попасть? И так был один автобус, а теперь вообще не будет?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить