138 липецких студенток родили детей и получили пособия от Соцфонда

Эта мера стимулирования рождаемости предназначена только для тех, кто учится очно.

138 студенток региона получили пособие по беременности и родам от липецкого Соцфонда с сентября 2025 года — и это не просто статистика, а результат новой федеральной меры, призванной стимулировать рождаемость в России.Раньше выплаты беременным студенткам и аспиранткам очной формы были делом вузов, колледжей или техникумов. Размер пособия напрямую зависел от средней стипендии, что часто делало сумму символической. С 1 сентября прошлого года выплаты назначает Социальный фонд России, что сделало расчёты совершенно иным.«Теперь сумма пособия не зависит от размера стипендии. Её рассчитывают исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в нашем регионе. В Липецкой области в 2026 году он составляет 17 134 рубля», — пояснил управляющий отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.В этом году минимальный порог выплаты составляет 79,5 тысячи рублей, максимальный — 110,5 тысячи. Итоговая сумма зависит исключительно от медицинских показаний и продолжительности отпуска по беременности и родам. При обычной беременности выплата составит 79 958 рублей за 140 дней; при осложнённой — 89 096 рублей за 156 дней; при многоплодной — 110 799 рублей за 194 дня.Примечательно, что право на пособие имеют не только гражданки России, но и иностранные студентки, а также женщины без гражданства, постоянно проживающие в стране. Главное условие — очная форма обучения в вузе, колледже, училище, техникуме, организации дополнительного профобразования или научной организации. При этом форма обучения — бюджетная или платная — не влияет на возможность получения выплаты.Чтобы получить деньги, будущей маме нужно подать заявление в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда или в любом МФЦ. Однако есть важный нюанс: после подачи заявления в течение 10 рабочих дней необходимо лично принести в клиентскую службу документы, подтверждающие очную форму обучения, и справку о периоде нетрудоспособности. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска.Таким образом, новый порядок не только освободил учебные заведения от несвойственной им финансовой нагрузки, но и реально повысил уровень социальной защищённости студенток. Как подчеркнул Евгений Павлов, эта мера — часть государственной стратегии по поддержке материнства и детства, и первые 138 липецких семей уже ощутили её преимущества на практике.