Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Общество
433
сегодня, 13:50
1
138 липецких студенток родили детей и получили пособия от Соцфонда
Эта мера стимулирования рождаемости предназначена только для тех, кто учится очно.
Раньше выплаты беременным студенткам и аспиранткам очной формы были делом вузов, колледжей или техникумов. Размер пособия напрямую зависел от средней стипендии, что часто делало сумму символической. С 1 сентября прошлого года выплаты назначает Социальный фонд России, что сделало расчёты совершенно иным.
«Теперь сумма пособия не зависит от размера стипендии. Её рассчитывают исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в нашем регионе. В Липецкой области в 2026 году он составляет 17 134 рубля», — пояснил управляющий отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.
В этом году минимальный порог выплаты составляет 79,5 тысячи рублей, максимальный — 110,5 тысячи. Итоговая сумма зависит исключительно от медицинских показаний и продолжительности отпуска по беременности и родам. При обычной беременности выплата составит 79 958 рублей за 140 дней; при осложнённой — 89 096 рублей за 156 дней; при многоплодной — 110 799 рублей за 194 дня.
Примечательно, что право на пособие имеют не только гражданки России, но и иностранные студентки, а также женщины без гражданства, постоянно проживающие в стране. Главное условие — очная форма обучения в вузе, колледже, училище, техникуме, организации дополнительного профобразования или научной организации. При этом форма обучения — бюджетная или платная — не влияет на возможность получения выплаты.
Чтобы получить деньги, будущей маме нужно подать заявление в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сделать это можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда или в любом МФЦ. Однако есть важный нюанс: после подачи заявления в течение 10 рабочих дней необходимо лично принести в клиентскую службу документы, подтверждающие очную форму обучения, и справку о периоде нетрудоспособности. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска.
Таким образом, новый порядок не только освободил учебные заведения от несвойственной им финансовой нагрузки, но и реально повысил уровень социальной защищённости студенток. Как подчеркнул Евгений Павлов, эта мера — часть государственной стратегии по поддержке материнства и детства, и первые 138 липецких семей уже ощутили её преимущества на практике.
46
0
30
1
2
Комментарии (1)