Работу перевозчика проверят после расследования ДТП

В мэрии будут ждать итогов проверки обстоятельств утренней аварии на площади Победы.

Сегодня утром на площади Победы водитель маршрутного автобуса 323 не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате ДТП пострадал сам водитель, а также 62-летняя пассажирка автобуса и 39-летний мужчина - они госпитализированы. В администрации Липецка сейчас решают, будут ли проводить проверку работу перевозчика.



- По предварительной информации водителю стало плохо, у него подскочило давление. После того как ГИБДД оформит материалы и вынесет решение, будет принято решение о проверках и тому, кто их будет проводить, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка.



Если работу перевозчика все же решат проверить, то, скорее всего, этим займётся региональное управление государственного автодорожного надзора.