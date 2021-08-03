Происшествия

33 минуты назад

Работу перевозчика проверят после расследования ДТП

6 921
#авария #ДТП
Работу перевозчика проверят после расследования ДТП

В мэрии будут ждать итогов проверки обстоятельств утренней аварии на площади Победы.

Сегодня утром на площади Победы водитель маршрутного автобуса 323 не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате ДТП пострадал сам водитель, а также  62-летняя пассажирка автобуса и 39-летний мужчина - они госпитализированы. В администрации Липецка сейчас решают, будут ли проводить проверку работу перевозчика.

- По предварительной информации водителю стало плохо, у него подскочило давление. После того как ГИБДД оформит материалы и вынесет решение, будет принято решение о проверках и тому, кто их будет проводить, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта администрации Липецка.

Если работу перевозчика все же решат проверить, то, скорее всего, этим займётся региональное управление государственного автодорожного надзора.
6 921
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Вика

11 минут назад
Слава богу, все живы!
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А если

14 минут назад
не решат проверить?.....Ромашку устраивают. Бабло рулит.
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1

15 минут назад
сейчас на пенсию в 65 лет - так что ждем новых массовых аварий седых дедов
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Илья Власов

17 минут назад
Проверьте еще маршрут №315 на работу и с работы уду с одним и тем же водителем.
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Ещё один Житель

19 минут назад
А зачем теперь проверять этого перевозчика? В ближайшее время у него всё будет в порядке. Он постарается.
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аффтор

26 минут назад
где у водителя подскочило давление?
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