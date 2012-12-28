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Общество
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сегодня, 11:46
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Собранные в Липецке шины, возможно, отвезут в Воронеж
В контракт с мэрией вошли и работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок.
Срок выполнения контракта — с даты заключения до 10 декабря. Конкретные адреса складирования шин и несанкционированных свалок определит заказчик.
В техническом задании сказано, что подрядчик должен вывезти шины и мусор на законно разрешенные объекты размещения или утилизации отходов IV класса экологической опасности. По данным GOROD48, подрядчик намерен заключить договор на утилизацию шин с предприятием в Воронежской области, имеющим соответствующие лицензии.
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