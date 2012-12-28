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сегодня, 11:46
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Собранные в Липецке шины, возможно, отвезут в Воронеж

В контракт с мэрией вошли и работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок.

Управление главного смотрителя заплатит ООО «Промстройсервис» 3 284 315 рублей за вывоз с территории Липецка изношенных шин и мусора с несанкционированных свалок. Эта липецкая компания хорошо известна заказчику. С ней управление главного смотрителя ранее заключило 22 контракта на сумму 135,1 млн рублей. В этот раз «Промстройсервис» стал победителем аукциона, предложив цену в 10 038 рублей 21 копейка за вывоз тонны отходов.

Срок выполнения контракта — с даты заключения до 10 декабря. Конкретные адреса складирования шин и несанкционированных свалок определит заказчик.

В техническом задании сказано, что подрядчик должен вывезти шины и мусор на законно разрешенные объекты размещения или утилизации отходов IV класса экологической опасности. По данным GOROD48, подрядчик намерен заключить договор на утилизацию шин с предприятием в Воронежской области, имеющим соответствующие лицензии.
благоустройство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
алкаш
25 минут назад
17й размер? отдайте лучше мне!
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Дед
52 минуты назад
Нормальные шины , еще сами бы ездили и ездили !
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Магомед
сегодня, 12:13
За 10 млн ещё и до Воронежа возить? И до 10 декабря? Это просто сказка! У нас весь двор забит этими самодельными " газонами " с лебедями. Лежат с 80-х годов, а уже третье поколение бабушек эти покрышки красит, холит и лелеят.
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1
сегодня, 12:04
Так в Липецке принимают на утилизацию от населения шины или нет? и где?
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