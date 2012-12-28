Собранные в Липецке шины, возможно, отвезут в Воронеж

В контракт с мэрией вошли и работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок.

Управление главного смотрителя заплатит ООО «Промстройсервис» 3 284 315 рублей за вывоз с территории Липецка изношенных шин и мусора с несанкционированных свалок. Эта липецкая компания хорошо известна заказчику. С ней управление главного смотрителя ранее заключило 22 контракта на сумму 135,1 млн рублей. В этот раз «Промстройсервис» стал победителем аукциона, предложив цену в 10 038 рублей 21 копейка за вывоз тонны отходов.Срок выполнения контракта — с даты заключения до 10 декабря. Конкретные адреса складирования шин и несанкционированных свалок определит заказчик.В техническом задании сказано, что подрядчик должен вывезти шины и мусор на законно разрешенные объекты размещения или утилизации отходов IV класса экологической опасности. По данным GOROD48, подрядчик намерен заключить договор на утилизацию шин с предприятием в Воронежской области, имеющим соответствующие лицензии.