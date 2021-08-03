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В Нижнем парке начали подготовку к установке нового памятника

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#памятник #Нижний парк
В Нижнем парке начали подготовку к установке нового памятника

Ожидается, что памятник «Курортница» откроют в конце октября.

Сегодня в Нижнем парке начали подготовительные работы для установки нового памятника. Инициаторами его появления стали меценаты и общественность. Под памятник уже разбирают плитку на месте демонтированного источника минеральной воды. Ожидается, что памятник  «Курортница» откроют в конце октября.

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- Мы только начали подготовительные работы. Только недавно мы получили все разрешения от контролирующих органов, в том числе — градостроительного совета, - рассказала GOROD48 организатор установки памятника в Нижнем парке Евдокия Бычкова. - Новый памятник и здание бювета создадут единый ансамбль. Они имеют гармоничную стилистику и оформление. Этим дуэтом мы хотим напомнить липчанам и гостям города о том, что Липецк является курортом с 1805 года. Наш проект, если можно так считать, восстановит историческую справедливость.

Еще одним проектом восстановления справедливости можно считать инициативу об установке памятника Бунину на аллее улицы Водопьянова в 15 микрорайоне. У Евдокии Бычковой и ее единомышленников уже готов макет памятника, есть принципиальное согласие городских властей. Дело осталось за малым — найти 4 млн рублей. Евдокия Бычкова считает, что этот проект найдет отклик у неравнодушных к памяти нобелевского лауреата липчан.
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#памятник #Нижний парк

Комментарии (12)

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Седой с ЛТЗ

9 минут назад
Святая курортница Февронья.
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Житель

10 минут назад
лучше бювет вернули бы на место, новый не работает круглосуточно
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Петр Ильич

23 минуты назад
А церковь одобрила?
ответить

Уххх

24 минуты назад
Уваркиной памятник поставте как напоминание о разрухе парка!
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

35 минут назад
Там дети гуляют, ЩОБ БУЛО ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

35 минут назад
БЫЧКОВА , УРЫВАЕВА ! Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))
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Фокс

35 минут назад
А давайте поставим памятники Мамонтову и Шкуро, они как и Бунин в гражданскую войну были против Советской власти. Можно и Антонова приплюсовать, а то Зегеля увековечили, а этого забыли. А ещё Тухачевскому, за то, что на Тамбовщине применял химическое оружие против восставших крестьян и стрелял из их числа заложников. (Липецк в 1921 гоу был в составе Тамбовской губернии и богат на ярких личностей)
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Там дети гуляют

44 минуты назад
Зачем памятники это , что кладбище
ответить

097

45 минут назад
Шо... Опять?
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Алекс

47 минут назад
Надо было сохранить старый бювет. Это была бы изюминка города. А новый бювет - колхоз. От архитектурных шедевров Елецкого недалеко ушел.
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