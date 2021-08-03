Общество
сегодня, 13:13
В Нижнем парке начали подготовку к установке нового памятника
12 702
Ожидается, что памятник «Курортница» откроют в конце октября.
Сегодня в Нижнем парке начали подготовительные работы для установки нового памятника. Инициаторами его появления стали меценаты и общественность. Под памятник уже разбирают плитку на месте демонтированного источника минеральной воды. Ожидается, что памятник «Курортница» откроют в конце октября.
- Мы только начали подготовительные работы. Только недавно мы получили все разрешения от контролирующих органов, в том числе — градостроительного совета, - рассказала GOROD48 организатор установки памятника в Нижнем парке Евдокия Бычкова. - Новый памятник и здание бювета создадут единый ансамбль. Они имеют гармоничную стилистику и оформление. Этим дуэтом мы хотим напомнить липчанам и гостям города о том, что Липецк является курортом с 1805 года. Наш проект, если можно так считать, восстановит историческую справедливость.
Еще одним проектом восстановления справедливости можно считать инициативу об установке памятника Бунину на аллее улицы Водопьянова в 15 микрорайоне. У Евдокии Бычковой и ее единомышленников уже готов макет памятника, есть принципиальное согласие городских властей. Дело осталось за малым — найти 4 млн рублей. Евдокия Бычкова считает, что этот проект найдет отклик у неравнодушных к памяти нобелевского лауреата липчан.
- Мы только начали подготовительные работы. Только недавно мы получили все разрешения от контролирующих органов, в том числе — градостроительного совета, - рассказала GOROD48 организатор установки памятника в Нижнем парке Евдокия Бычкова. - Новый памятник и здание бювета создадут единый ансамбль. Они имеют гармоничную стилистику и оформление. Этим дуэтом мы хотим напомнить липчанам и гостям города о том, что Липецк является курортом с 1805 года. Наш проект, если можно так считать, восстановит историческую справедливость.
Еще одним проектом восстановления справедливости можно считать инициативу об установке памятника Бунину на аллее улицы Водопьянова в 15 микрорайоне. У Евдокии Бычковой и ее единомышленников уже готов макет памятника, есть принципиальное согласие городских властей. Дело осталось за малым — найти 4 млн рублей. Евдокия Бычкова считает, что этот проект найдет отклик у неравнодушных к памяти нобелевского лауреата липчан.
12 702
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Седой с ЛТЗ
Житель
Петр Ильич
Уххх
Инстраграммчик почИтывать надо !
Инстраграммчик почИтывать надо !
Фокс
Там дети гуляют
097
Алекс