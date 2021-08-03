Происшествия

сегодня, 13:18

Прокуратура проверит, отдохнул ли перед рейсом водитель автобуса, врезавшегося в ограждение на площади Победы

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#ДТП #прокуратура
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Авария с автобусом маршрута № 323 произошла сегодня рано утром.

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Прокуратура Липецкой области поручила территориальной прокуратуре провести проверку соблюдения собственником транспортного средства режима труда и отдыха водителей, а также организации обязательных медицинских осмотров водителей, в т. ч. предрейсовых и послерейсовых.

— В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования по их устранению и наказанию виновных, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, утренняя авария на площади Победы случилась из-за того, что водителю стало плохо за рулем. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса.
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#ДТП #прокуратура
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Комментарии (8)

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Как гость
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48

22 минуты назад
какие такие меры, интересно? предписание владельцу бизнеса? водители ВДРУГ начнут работать по ТК РФ? У водителей ВДРУГ будет фиксированная оплата труда с достойным уровнем? Не смешите
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Эксперт

29 минут назад
777, разогнать начальство Липецкпассажиртранс и найти более достойных !
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777

33 минуты назад
Из Липецкпассажиртранс водители и разбежалист требований уйма платят плохо а коммерческие всех берут перерабатывай сколько выдержишь по этой причине автобусы есть а езжить на них не кому в департаменте транспорта так объясняют недовыпуск 2 12 24 и 24а даже в существующем рассписании.
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Коммунист

36 минут назад
Гость, хотели капитализм? Наслаждайтесь...
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Эксперт

41 минуту назад
Это все жара виновата всем нужно больше выходных до тех пор пока не похолодает иначе будут еще аварии.
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Автобусы старые

46 минут назад
Хлам одним словом
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в СССР такого не было

48 минут назад
работал как обычно 28Х2
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Гость

49 минут назад
Зарплаты когда поднимите до 100 тысяч . Работают как рабы за 100 р в час. В намордниках. Без кислорода. Семью и детей не видят . Когда это рабство кончится. Или только чинуши сами себе рисуют зарплаты с пятью нулями за ковыряние в носу.
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