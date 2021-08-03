Происшествия
сегодня, 13:18
Прокуратура проверит, отдохнул ли перед рейсом водитель автобуса, врезавшегося в ограждение на площади Победы
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Авария с автобусом маршрута № 323 произошла сегодня рано утром.
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Прокуратура Липецкой области поручила территориальной прокуратуре провести проверку соблюдения собственником транспортного средства режима труда и отдыха водителей, а также организации обязательных медицинских осмотров водителей, в т. ч. предрейсовых и послерейсовых.
— В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования по их устранению и наказанию виновных, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, утренняя авария на площади Победы случилась из-за того, что водителю стало плохо за рулем. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса.
— В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования по их устранению и наказанию виновных, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, утренняя авария на площади Победы случилась из-за того, что водителю стало плохо за рулем. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса.
8 1270
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Эксперт
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Эксперт
Автобусы старые
в СССР такого не было
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