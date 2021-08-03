На площади Победы автобус снес ограждение

Авария произошла сегодня рано утром

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня рано утром автобус «Скания» маршрута №323, не выезжая на кольцо, не поворачивая, продолжил движение, снес ограждение напротив дома №8 по площади Победы, и врезался в столб. На кадрах, зафиксировавших камерой уличного наблюдения видно, что идущему по пешеходной дорожке человеку чудом удается отбежать от места столкновения автобуса с ограждением и забором.



По предварительным данным, в аварии пострадала пассажирка автобуса, которая госпитализирована. Водителя зажало в кабине, спасателям пришлось его деблокировать. Возможно, во время движения водителю стало плохо – по некоторым данным он не остановился на остановке, продолжив движение по прямой, после чего и произошло ДТП. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.



