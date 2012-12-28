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Общество
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42 минуты назад
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Московские врачи провели операцию на сердце годовалой девочки из Липецка
Девочка родилась преждевременно с весом в 830 граммов и пороком сердца. Сначала ее выходили в областном перинатальном центре.
«Сердце крохи работало с огромной перегрузкой, и каждая минута первого месяца жизни стала борьбой за стабилизацию состояния. Такие сложные пороки оперируются только в федеральных центрах, но сначала требовалось набрать вес: масса тела должна была достичь параметров, позволяющих подключить аппарат искусственного кровообращения во время операции. Команде реаниматологов и кардиологов ЛОПЦ потребовалось мастерство не только в терапии, но и в коммуникации. Для подбора оптимального лечения были организованы десятки телемедицинских консультаций с ведущими федеральными центрами, где специалисты в режиме онлайн анализировали эхокардиограммы и корректировали тактику ведения пациентки», — рассказала министр областной системы здравоохранения Лилия Самошина.
Мать девочки, по словам Лилии Самошиной, включилась в борьбу за жизнь ребенка. Она забрала малышку к себе в палату вместе с инкубатором, освоила сложные манипуляции по уходу за глубоко недоношенным ребенком с пороком сердца. Через три месяца вес девочки достиг 2,5 килограмма.
А на днях девочку прооперировали в московском центре сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас ребёнок восстанавливается после операции.
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