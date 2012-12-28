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Общество
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50 минут назад
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5,4 гектара новой очереди Молодежного парка спроектируют за 590 000 рублей
Проектом займется липецкое ООО «Формула информационного проектирования».
Речь идет о проектировании под дальнейшее благоустройство 5,4 гектара между «Ривьерой» и территорией, официально ставшей в конце прошлого года Молодежным парком. Этот участок занят оврагом и остатками тюбинговой трассы.
«Формула информационного проектирования» принадлежит двум липецким предпринимателям: Илье Брославскому и Илье Пономареву, который является ее директором. Илья Брославский хорошо известен заказчику: с ним управление строительства Липецка ранее заключило 6 контрактов на 2 610 703 рублей. Один из них закончился скандалом: прокуратура инициировала в Арбитражном суде процесс по возвращению мэрии 6 999 990 рублей, незаконно, по мнению истца, заплаченных МАУК «Культурные пространства Липецка» Илье Брославскому за возведение на Зеленом острове двух беседок для йоги. В активе же ООО «Формула информационного проектирования» — 34 контракта на 38 млн рублей. Главным ее контрагентом в Липецкой области является ОКУ «Липецкавтодор»: 15 закупок на 8,1 миллион.
«Формуле информационного проектирования» предстоит провести инженерно-геодезические изыскания на участке в 5,4 гектара, отобразить в итоговом документе все существующие на нем деревья. В границах проектирования необходимо предусмотреть работы по будущему благоустройству территории со сложным рельефом, вписав в нее видовые площадки, велосипедные дорожки и пешеходные тропы, их освещение, дополнительное озеленение, малые архитектурные формы, возможные к строительству фестивальную зону и зону с качелями. Отдельно контрактом прописана необходимость общественных обсуждений будущего этой территории с жителями ближайших районов.
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