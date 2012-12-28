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Подруга 44-летней липчанки обчистила ее счёт
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52 минуты назад

Подруга 44-летней липчанки обчистила ее счёт

Когда хозяйка вышла из комнаты, гостья привязала её карту к своему банковскому приложению и перевела кредитные 75 000 рублей на свой счёт.


28 августа в липецкий отдел полиции №2 обратилась 44-летняя женщина, c кредитного счёта которой пропали 75 000 рублей. Под подозрение попала её 38-летняя подруга.

«Подозреваемая была в гостях у потерпевшей, и когда осталась в комнате одна, взяла со стола чужую карту и привязала её к своему банковскому приложению. Она увидела, что на подругу оформлена кредитная карта, с которой она перевела деньги на свой счёт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.
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