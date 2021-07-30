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Санитарно-защитная зона международного аэропорта «Липецк» остановила строительство дома

16 1547
#липецкий аэропорт
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Санитарно-защитная зона международного аэропорта «Липецк» остановила строительство дома

Сейчас в областной администрации работают над корректировка границ подлетной зоны, что, как надеются чиновники, позволит убрать ограничения в застройке города.

В мае GOROD48 сообщил, что треть Липецка попала в санитарно-защитную зону международного аэропорта и что чиновники пока не знают, возможно ли строительство каких-либо объектов в этой зоне. И вот первая новость: областное управление строительства и архитектуры отказало в предоставлении разрешения строительства жилого дома по улице Новокарьерная, 62 в связи с тем, что участок расположен в зоне с особыми условиями использования и располагается на приаэродромной территории, утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта.

И что теперь? Возможно ли строительство жилья под крыльями самолетов гражданской авиации, взлетающей и садящихся на липецкий аэродром?

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– В настоящее время проводится активная работа по внесению изменений в проект, в результате чего будет произведена корректировка границ подлетной зоны. Это позволит убрать ограничения и даст возможность рассматривать обращения застройщиков, – сообщили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры.

Напомним, что в мае 2020 года первый заместитель министра транспорта РФ-руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько своим приказом установил границы приаэродромной территории у международного аэропорта «Липецк». В так называемую седьмую ее подзону по шуму попали 310 квадратных километров территории. На карте санитарно-защитная зона аэропорта выглядит вытянутым пятном с максимальным удалением от взлетно-посадочной полосы на север до 16,7 км, на восток – до 1,9 км, на юг – до 15,6 км и на запад – до 1,8 км. В нее частично попали Липецкий, Добровский, Лебедянский и Грязинский районы, а также треть территории Липецка.

В проекте приаэродромной зоны, который можно найти на сайте Росавиации, сказано, что предложенные размеры границы седьмой подзоны приаэродромной территории для данного аэропорта можно считать достаточными с позиции приемлемого риска здоровью населению даже после завершения работ по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2,8 км, что позволит принимать после реконструкции самолеты типа ИЛ-76ТД, Boeing-737-800, А-320 и классом ниже. Особо отмечается, что в ней установлен максимально допустимый уровень звука, соответствующий 65 дБА, ограничивающий строительство новой жилой застройки.

В 480-страничном проекте приаэродромной территории липецкого аэропорта, кстати, говорится, что при строительстве в ней нужно использовать технологии по снижению уровня шума. Но в документе также оговаривается, что если объекты капстроительства построены до утверждения санитарно-защитной зоны, то все можно оставить, как есть – никаких штрафных санкций за это не предусмотрено.
16 1547
#липецкий аэропорт
1

Комментарии (16)

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житель мегаполиса

16 минут назад
Вот когда Боинги начнут у вас садиться регулярно, вот тогда вы завоете. Как сейчас воют жители московского Митино.
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Гостья1

21 минуту назад
Сколько жилья надо для местного населения?Прилегающие к городу районы для свои жителей должны развивать жилищное строительство и обеспечивать местное население рабочими местами.Разоряем села и собираем всех в города,зачем?Все дворы забиты приезжими на работу в город.Где им парковаться?, Стоянок для местных не хватает...Не пора ли пересмотреть вопросы(местной трудовой миграции населения) и создать для них рабочие места по месту проживания?И для населения не надо ехать на заработки в город и для жителей города сокращение транспортной нагрузки на дорогах и во дворах.Да и время больше будет ,когда работа рядом с домом и больше времени для занятия с детьми.
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Я это один увидел

21 минуту назад
Отлично, так у них карта города восьмидесятых годов! Браво!!!!!
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PILOT

29 минут назад
123-му. Там луч комплекса автоматической посадки направлен с северо-запада. В обратном направлении можно садиться только вручную в экстренных случаях.
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ЖивитеКакХотите

32 минуты назад
Хорошо, теперь человейники вместо Тепличного на Опытной ст. небудут строить!
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Гостья1

35 минут назад
Как так произошло ,что самолёты военные летают так низко над городом,жилье построили без учёта строительных норм или изменили маршруты полетов военной техники .Привыкнуть невозможно ,а ведь было тише.Может надо пересмотреть и переориентировать взлетно посадочные пространства над городом.И зачем строить там ,где от шума стекла в домах дребезжат.?
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Гостья1

42 минуты назад
Пора проанализировать ситуацию с градостроительством на прилегающей к городу территории.Есть история развития города .Где были окраины ,стал центр города с подземными коммуникациями ,с узкими улочками,а где-то подземные штольни добычи полезных ископаемых,подземные хранилища целебных и питьевых вод.Два аэропорта с повышенными шумовыми нагрузками ,с заводами с вредными выбросами,с автомобильными выхлопными выбросами. А город все расширяется и приростает новыми жилыми массивами.А надо ли местным жителям такие нагрузки.Нужен анализ градостроительной политике.Над головами рев самолётов,в воздухе запах от заводов и машин а под ногами порывы и фонтаны из подземных коммуникаций.А может достаточно для гармоничного проживания жителей города жилья?Надо восставливать центральную ,основную часть города.А то работаем для благоустройства новых районов,забывая,что город то разрастался из центральной части.
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гость

51 минуту назад
в СССР такого не было, ты лжёшь дедуля , целые городки и деревни уходили под воду , когда плотины строили . И именно во времена СССР .
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Садоводам на заметку.

53 минуты назад
Каждые 3 года будут реконструировать аэропорт и зона будет увеличивается. Скоро попадут в эти запреты дома которые были ранее построенный на законных документов.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

54 минуты назад
А на Руднике в р-не Переезда военный самолёты чуть - чуть крыши домов не задевают... И ничего)))
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