сегодня, 13:42
Санитарно-защитная зона международного аэропорта «Липецк» остановила строительство дома
Сейчас в областной администрации работают над корректировка границ подлетной зоны, что, как надеются чиновники, позволит убрать ограничения в застройке города.
И что теперь? Возможно ли строительство жилья под крыльями самолетов гражданской авиации, взлетающей и садящихся на липецкий аэродром?
– В настоящее время проводится активная работа по внесению изменений в проект, в результате чего будет произведена корректировка границ подлетной зоны. Это позволит убрать ограничения и даст возможность рассматривать обращения застройщиков, – сообщили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры.
Напомним, что в мае 2020 года первый заместитель министра транспорта РФ-руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько своим приказом установил границы приаэродромной территории у международного аэропорта «Липецк». В так называемую седьмую ее подзону по шуму попали 310 квадратных километров территории. На карте санитарно-защитная зона аэропорта выглядит вытянутым пятном с максимальным удалением от взлетно-посадочной полосы на север до 16,7 км, на восток – до 1,9 км, на юг – до 15,6 км и на запад – до 1,8 км. В нее частично попали Липецкий, Добровский, Лебедянский и Грязинский районы, а также треть территории Липецка.
В проекте приаэродромной зоны, который можно найти на сайте Росавиации, сказано, что предложенные размеры границы седьмой подзоны приаэродромной территории для данного аэропорта можно считать достаточными с позиции приемлемого риска здоровью населению даже после завершения работ по удлинению взлетно-посадочной полосы до 2,8 км, что позволит принимать после реконструкции самолеты типа ИЛ-76ТД, Boeing-737-800, А-320 и классом ниже. Особо отмечается, что в ней установлен максимально допустимый уровень звука, соответствующий 65 дБА, ограничивающий строительство новой жилой застройки.
В 480-страничном проекте приаэродромной территории липецкого аэропорта, кстати, говорится, что при строительстве в ней нужно использовать технологии по снижению уровня шума. Но в документе также оговаривается, что если объекты капстроительства построены до утверждения санитарно-защитной зоны, то все можно оставить, как есть – никаких штрафных санкций за это не предусмотрено.
житель мегаполиса
Гостья1
Я это один увидел
PILOT
ЖивитеКакХотите
Гостья1
Гостья1
гость
Садоводам на заметку.
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)