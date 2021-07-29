Мужчине в кафе брызнули в лицо газом

Пострадавшему помог полицейский патруль.

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Сегодня около часа ночи сотрудники ППС помогли мужчине, который пострадал от ссоры в кафе в районе площади Петра Великого. Как видно по записи с камеры наблюдения, мужчина вышел к остановке «Нижний парк», шатаясь и держась руками за лицо. Корчась от боли, он присел на корточки и начал голосовать. Но мимо проезжали и встречные, и попутные машины. На выручку мужчине пришли сотрудники ППС. Они передали мужчину медикам.



- По предварительным данным, мужчина вчера вечером отдыхал с компанией в кафе в районе площади Петра Великого. Между гостями заведения возник конфликт. Тогда кто-то распылил мужчине в лицо спрей из газового баллончика, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Все обстоятельства происшествия выяснят сотрудники отдела полиции №8.