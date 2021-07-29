Происшествия

27 минут назад

Мужчине в кафе брызнули в лицо газом

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#газ #ссора #помощь
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Пострадавшему помог полицейский патруль.

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Сегодня около часа ночи сотрудники ППС помогли мужчине, который пострадал от ссоры в кафе в районе площади Петра Великого. Как видно по записи с камеры наблюдения, мужчина вышел к остановке «Нижний парк», шатаясь и держась руками за лицо. Корчась от боли, он присел на корточки и начал голосовать. Но мимо проезжали и встречные, и попутные машины. На выручку мужчине пришли сотрудники ППС. Они передали мужчину медикам.

- По предварительным данным, мужчина вчера вечером отдыхал с компанией в кафе в районе площади Петра Великого. Между гостями заведения возник конфликт. Тогда кто-то распылил мужчине в лицо спрей из газового баллончика, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Все обстоятельства происшествия выяснят сотрудники отдела полиции №8.
4 532
#газ #ссора #помощь
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Комментарии (4)

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Анонимный.алкоголик

7 минут назад
Граждане, зачем же вы ходите по этим тошниловкам? еще и в пандемию.. нажираетесь там и начинаете быковать? пейте мирно дома в одиночку, дешевле и безопаснее. И да, масочка и очки тут помогли бы :)
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Липчанин

8 минут назад
Причем тут полиция ? Буксовать начал на кого ему и прыснули наверное ... Просто так прыскать не будут !
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Бывший

13 минут назад
Наверено догазовался правильно сделали
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Сергей

19 минут назад
Полиции дел нет больше? Обычная самооборона,эти баллончики легально используются. Вот если бы ножом пырнули или в нокаут отправили с ЧМТ ,тогда полицию и привлекайте к конфликту. Тоже мне новость криминальная ))
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