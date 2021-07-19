Происшествия
59 минут назад
Административное дело Олега Королева потребовали засекретить
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Адвокат экс-сенатора настаивал на том, что освещение процесса в СМИ затронет честь и достоинство его клиента.
Сегодня в Левобережном судебном участке №2 Липецка началось рассмотрение по существу административного дела по обвинению экс-сенатора Олега Королева в правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 12.27 («оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»). В первый раз 9 июля в суд не явились ни Олег Королев, ни его представитель. Бывший глава региона заявил о продолжающемся лечении в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр», а его адвокат Елена Пузикова - об отдыхе за пределами России.
Сегодня в суд Олег Королев также не явился. Зато пришел его адвокат Владимир Незнаенко и сразу же заявил ходатайство о закрытии судебных слушаний от СМИ:
- Могут быть затронуты вопросы чести и достоинства Королева и вопросы его частной жизни. Имеющиеся публикации носят негативный характер. Допускается превратное толкование всех событий и им дается заведомо негативный оттенок. Просим закрыть судебное заседание, чтобы все вопросы, которые будут тут обсуждаться, не стали достоянием средств массовой информации.
Однако адвокату в его ходатайстве судья Елена Нестерова отказала.
Но это была не последняя просьбы защитника экс-сенатора. Так, он заявил, что Олегу Королеву не дали ознакомится с составленным в его отношении протоколом, что полицейские не дали ознакомится с материалами административного дела, что нет никаких доказательств, что за рулем «Лексуса» с госномером м001мм48 13 мая, выбившим как кеглю с дороги по улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет», находился на то время член Совета Федерации.
В итоге судья согласилась вызвать в процесс старшего инспектора ДПС Андрея Токарева, составившего 31 мая сразу три административных протокола на Олега Королева.
- Вами был установлен водитель «Лексуса», - поинтересовался адвокат у старшего лейтенанта полиции.
- Нет. Он с места ДТП скрылся.
- Так почему вы привлекаете к административной ответственности Олега Петровича Королева?
- Потому что по системе «Паутина» было установлено, что «Лексусом» управлял Королев. На фотографиях в системе «Паутина» видно его лицо и направление движения автомобиля.
- Почему вы решили, что на фотографиях Королев?
- Нам были представлены другие его фотографии потерпевшим.
- Вы пытались опросить иных свидетелей по делу или родственников Олега Петровича Королева? - не унимался защитник.
- Да. Мы несколько раз ездили по его месту регистрации, но никто нам не открыл двери, - сказал полицейский.
Закончив задавать вопросы, Владимир Незнаенко заявил, что «мы не согласны, что Олег Петрович Королев находился за рулем этого транспортного средства».
Главными доказательствами аварии на улице Передельческой стали фотографии водителя «Лексуса», сделанные системой «Паутина» МВД РФ, позволяющей отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП машины, а также запись с видеорегистратора «Ниссана» липчанина Сергея Колядина, на который попала странная езда «Лексуса» по улице Зои Космодемьянской и момент столкновения внедорожника с автомобилем «Чери-Амулет» под управлением Александра Узлякова.
«13 мая в 17.30 я ехал на своей машине «Чери-Амулет» с работы по улице Зои Космодемьянской. В зеркало заднего вида я увидел черный «Лексус» с госномером м001мм48, который вилял по дороге. Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой «Шелл» прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок. Машину как пустую консервную банку вынесло с дороги на обочину. Водитель «Лексуса» не остановился, покинул место ДТП. Тут же рядом со мной остановился «Ниссан». Его водитель сказал мне, что у него есть запись момента аварии на видеорегистратор. Кто был за рулем «Лексуса» я не видел», - зачитала показания Александра Узлякова судья Елена Нестерова.
Адвокат Владимир Незнаенко после просмотра фотографий и видео попросил объявить перерыв, в ходе которого связался с Олегом Королевым. А потом юрист объявил суду, что его клиент отказался признать себя виновником ДТП. Также адвокат передал суду, что за рулем был... родной брат Олега Королева!
Судья Елена Нестерова выписала повестку на явку в суд на имя жителя Липецка Сергея Петровича Королева. Ее должен был вручить свидетелю лично адвокат Владимир Незнаенко.
В 14.00, после истечения объявленного в процессе перерыва, адвокат Владимир Незнаенко сообщил, что приносил повестку Сергею Королеву, но не застал его дома. В итоге суд объявил очередной перерыв - до 16.00.
Сегодня в суд Олег Королев также не явился. Зато пришел его адвокат Владимир Незнаенко и сразу же заявил ходатайство о закрытии судебных слушаний от СМИ:
- Могут быть затронуты вопросы чести и достоинства Королева и вопросы его частной жизни. Имеющиеся публикации носят негативный характер. Допускается превратное толкование всех событий и им дается заведомо негативный оттенок. Просим закрыть судебное заседание, чтобы все вопросы, которые будут тут обсуждаться, не стали достоянием средств массовой информации.
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Однако адвокату в его ходатайстве судья Елена Нестерова отказала.
Но это была не последняя просьбы защитника экс-сенатора. Так, он заявил, что Олегу Королеву не дали ознакомится с составленным в его отношении протоколом, что полицейские не дали ознакомится с материалами административного дела, что нет никаких доказательств, что за рулем «Лексуса» с госномером м001мм48 13 мая, выбившим как кеглю с дороги по улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет», находился на то время член Совета Федерации.
В итоге судья согласилась вызвать в процесс старшего инспектора ДПС Андрея Токарева, составившего 31 мая сразу три административных протокола на Олега Королева.
- Вами был установлен водитель «Лексуса», - поинтересовался адвокат у старшего лейтенанта полиции.
- Нет. Он с места ДТП скрылся.
- Так почему вы привлекаете к административной ответственности Олега Петровича Королева?
- Потому что по системе «Паутина» было установлено, что «Лексусом» управлял Королев. На фотографиях в системе «Паутина» видно его лицо и направление движения автомобиля.
- Почему вы решили, что на фотографиях Королев?
- Нам были представлены другие его фотографии потерпевшим.
- Вы пытались опросить иных свидетелей по делу или родственников Олега Петровича Королева? - не унимался защитник.
- Да. Мы несколько раз ездили по его месту регистрации, но никто нам не открыл двери, - сказал полицейский.
Закончив задавать вопросы, Владимир Незнаенко заявил, что «мы не согласны, что Олег Петрович Королев находился за рулем этого транспортного средства».
Главными доказательствами аварии на улице Передельческой стали фотографии водителя «Лексуса», сделанные системой «Паутина» МВД РФ, позволяющей отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП машины, а также запись с видеорегистратора «Ниссана» липчанина Сергея Колядина, на который попала странная езда «Лексуса» по улице Зои Космодемьянской и момент столкновения внедорожника с автомобилем «Чери-Амулет» под управлением Александра Узлякова.
«13 мая в 17.30 я ехал на своей машине «Чери-Амулет» с работы по улице Зои Космодемьянской. В зеркало заднего вида я увидел черный «Лексус» с госномером м001мм48, который вилял по дороге. Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой «Шелл» прямо между опорами железнодорожного моста неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок. Машину как пустую консервную банку вынесло с дороги на обочину. Водитель «Лексуса» не остановился, покинул место ДТП. Тут же рядом со мной остановился «Ниссан». Его водитель сказал мне, что у него есть запись момента аварии на видеорегистратор. Кто был за рулем «Лексуса» я не видел», - зачитала показания Александра Узлякова судья Елена Нестерова.
Адвокат Владимир Незнаенко после просмотра фотографий и видео попросил объявить перерыв, в ходе которого связался с Олегом Королевым. А потом юрист объявил суду, что его клиент отказался признать себя виновником ДТП. Также адвокат передал суду, что за рулем был... родной брат Олега Королева!
Судья Елена Нестерова выписала повестку на явку в суд на имя жителя Липецка Сергея Петровича Королева. Ее должен был вручить свидетелю лично адвокат Владимир Незнаенко.
В 14.00, после истечения объявленного в процессе перерыва, адвокат Владимир Незнаенко сообщил, что приносил повестку Сергею Королеву, но не застал его дома. В итоге суд объявил очередной перерыв - до 16.00.
60 2661
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