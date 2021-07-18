В Задонске благоустроят Набережную и парк

План работ и их смета должны быть готовы к зиме.

Администрация Задонска объявила тендер на проект благоустройства территории вдоль русла реки Тешевка, которая протекает в городе. За выполнение работ задонская администрация готова заплатить до 2 673 400 рублей.



Подрядчик должен будет приступить к проекту благоустройству сразу после заключения контракта. Работы разбиты на два этапа. В первую очередь проектировщики обследуют зону между улицами Карла Маркса и памятником «Пушка». Эти работы должны быть завершены к 15 ноября. А к 1 декабря должен быть готов план благоустройства от дома №17 по улице Ленина до улицы Бебеля.



Проектировщики должны разбить набережную на функциональные зоны. Первая из них — зона отдыха у воды. Это западная часть городского парка, у Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Заказчики хотят там видеть места для тихого отдыха — навесы, скамейки, амфитеатры и качели, фотозоны с арт-объектом «Задонские марки». Вторая зона — зона активной рекреации. Это центральная часть парка вдоль улицы Крупской и восточная часть парка. Тут также хотят видеть места для тихого отдыха, фотозоны и павильоны проката и продажи сувениров. Кроме того, здесь могут появиться площадка для игры в лапту, поле для игры в «Городки», модульный туалет и контейнерная площадка.



Детская зона расположится за здание школы искусств. Тут видят беседки, навесы, скамейки, интерактивные арт-объекты и детские площадки. Творческая зона будет рядом. Там хотят сделать амфитеатр, трибуны для зрителей, площадки для выступлений, стенды для проведения вернисажа работ учеников школы искусств.



Проектировщикам предстоит предусмотреть основную входную группу в парк со стороны улицы Ленина, «легализовать» тропинки, включить в план благоустройства мостики для перехода через реку, подобрать МАФы, распределить по парку освещение и видеонаблюдение.



Итогом работы станет проект и сметная документация со стоимостью его реализации.



