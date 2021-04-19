Происшествия

сегодня, 11:41

Полиция проведёт проверку по инциденту в парке Победы

5 1534
#хулиганство
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Полиция проведёт проверку по инциденту в парке Победы

Там разбили стекло в ещё не открывшемся павильоне.

Напомним, в минувшую субботу в сети появилась информация, что в павильоне кофейни в парке Победы, которая ещё не открылась, вандалы разбили стекло. Дыру пока заделали целлофаном.

- Люди не успели открыться, а им уже витрины побили, - отмечают пользователи соцсетей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока сам владелец павильона так и не обратился с заявлением в полицию. Но по итогам мониторинга СМИ назначена проверка, которую проведёт отдел полиции №7.
5 1534
#хулиганство
2

Комментарии (5)

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29 минут назад
Город меня поражает быдло- контингентом ,бескультурием ,ломать не строить ,удел неудачников
ответить

А то что дорогу на

53 минуты назад
50 лет нлмк разбомбили в пух и прах. Полиция не хочет проверку повести?)))
ответить

Найти и разбить все окна в их домах

56 минут назад
Всю жизнь будут помнить
ответить

Олень

сегодня, 11:52
город идиотов
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Викторм

сегодня, 11:51
Животные потянулись в парки...
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