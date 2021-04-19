Происшествия
сегодня, 11:41
Полиция проведёт проверку по инциденту в парке Победы
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Там разбили стекло в ещё не открывшемся павильоне.
Напомним, в минувшую субботу в сети появилась информация, что в павильоне кофейни в парке Победы, которая ещё не открылась, вандалы разбили стекло. Дыру пока заделали целлофаном.
- Люди не успели открыться, а им уже витрины побили, - отмечают пользователи соцсетей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока сам владелец павильона так и не обратился с заявлением в полицию. Но по итогам мониторинга СМИ назначена проверка, которую проведёт отдел полиции №7.
- Люди не успели открыться, а им уже витрины побили, - отмечают пользователи соцсетей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока сам владелец павильона так и не обратился с заявлением в полицию. Но по итогам мониторинга СМИ назначена проверка, которую проведёт отдел полиции №7.
5 1534
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А то что дорогу на
Найти и разбить все окна в их домах
Олень
Викторм