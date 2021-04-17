Происшествия
сегодня, 21:36
Вандалы разбили стекло в павильоне в парке Победы
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Вандалы регулярно наведываются в парк Победы и его окрестности.
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В павильоне кофейни в парке Победы, которая ещё не открылась, вандалы разбили стекло.
- Люди не успели открыться, а им уже витрины побили, - отмечают пользователи соцсетей.
Сейчас дыра в стеклянной двери закрыта целлофаном.
Добавим, что вандалы регулярно наведываются в парк Победы и его окрестности. В марте вандалы разгромили остановку возле парка Победы. В январе этого года вандалы перерезали сети холодильного оборудования катка в парке Победы, который также к тому времени даже не успел открыться.
В ноябре 2020 года вандалы надругались в парке Победы над фотографиями врачей ковид-госпиталей. На выставке «Сердечные» неизвестные повредили стенды, сделав огромные царапины и дыры.
В октябре прошлого года вандалы изрисовали обновлённый парк. А в апреле прошлого года даже в режим самоизоляции вандалы разрисовали скейт-парк.
- Люди не успели открыться, а им уже витрины побили, - отмечают пользователи соцсетей.
Сейчас дыра в стеклянной двери закрыта целлофаном.
Добавим, что вандалы регулярно наведываются в парк Победы и его окрестности. В марте вандалы разгромили остановку возле парка Победы. В январе этого года вандалы перерезали сети холодильного оборудования катка в парке Победы, который также к тому времени даже не успел открыться.
В ноябре 2020 года вандалы надругались в парке Победы над фотографиями врачей ковид-госпиталей. На выставке «Сердечные» неизвестные повредили стенды, сделав огромные царапины и дыры.
В октябре прошлого года вандалы изрисовали обновлённый парк. А в апреле прошлого года даже в режим самоизоляции вандалы разрисовали скейт-парк.
11 551
Комментарии (11)
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Подозревать
Ваш тренер
Кофейня хорошая зачем(((
А всё потому
Ленин
Ленин
Веди себя нормально
мастер
Мимоходом
Ленин