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Вандалы разбили стекло в павильоне в парке Победы

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#хулиганство #парк

Вандалы регулярно наведываются в парк Победы и его окрестности.

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В павильоне кофейни в парке Победы, которая ещё не открылась, вандалы разбили стекло.

- Люди не успели открыться, а им уже витрины побили, - отмечают пользователи соцсетей.

Сейчас дыра в стеклянной двери закрыта целлофаном.

Добавим, что вандалы регулярно наведываются в парк Победы и его окрестности. В марте вандалы разгромили остановку возле парка Победы. В январе этого года вандалы перерезали сети холодильного оборудования катка в парке Победы, который также к тому времени даже не успел открыться.

В ноябре 2020 года вандалы надругались в парке Победы над фотографиями врачей ковид-госпиталей. На выставке «Сердечные» неизвестные повредили стенды, сделав огромные царапины и дыры.

В октябре прошлого года вандалы изрисовали обновлённый парк. А в апреле прошлого года даже в режим самоизоляции вандалы‌ ‌разрисовали ‌скейт-парк.
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#хулиганство #парк

Комментарии (11)

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Подозревать

7 минут назад
Ленин, это не значит быть уверенным. А камеры, лучше с биометрией, дают уверенность по любому вопросу. Вот потом можно и в гулаг. И... продажа алкоголя, табака и мяса. Это не повод бить витрины. Поймать бы кто это сделал. И заставить оплатить ущерб и штраф.
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Ваш тренер

7 минут назад
ЛипчанИны....одним словом!!!Скоро рождённые за маткапитал подрастут....будет вообще жесть!!!
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Кофейня хорошая зачем(((

8 минут назад
Почему так все нужно испаганить людям. Почему нужно все сломать, почему нельзя уважать чужой труд. А если завтра в их домах разбить окна????
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А всё потому

9 минут назад
Что каких только режимов у нас нет. И самоизоляции ( это что вообще такое?) И в лес не заехать, и к воде не ходи летом ( якобы там лох несское чудовище) , и без тряпки на бороде в магазе не обсуживают. И так далее.
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Ленин

19 минут назад
Веди себя нормально, А чего срвзу всех подозрительных не отправить в ГУЛАГ?
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Ленин

21 минуту назад
Мимоходом, Перестать продавать алкоголь, мясо и табак. Оградить павильон красивой живой изгородью. Надпись с просьбой не увечить здание, которое всегда радо вас принять.
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Веди себя нормально

31 минуту назад
Ленин, и не надо будет в рабство. Кто ведёт себя как свинья-того отправят на свиноферму. Отрабатывать свинячство)))
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мастер

38 минут назад
Илья, город вкладывается, практически на каждой улице города есть камеры видеонаблюдения, подключенные к единой сети "Безопасный город", но парк Победы до сих пор остался не подключенным к этой системе, причина кроется скорее всего в том, что реконструкция окончательно не завершена!
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Мимоходом

43 минуты назад
Ленин, а есть что предложить в качестве альтернативы?
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Ленин

51 минуту назад
Илья, Лучше сразу наденьте на себя ошейник и в рабство. Чего ждать?
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