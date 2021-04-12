Липецкие лётчики будут завершать авиационную часть парада Победы

Сегодня прошла уже четвёртая тренировка.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31К и Су-57, три группы самолётов («тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29) и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.





Напомним, «тактическое крыло» - это группа, состоящая из 10 новейших отечественных самолетов оперативно-тактической авиации: четыре Су-34, четыре СУ-30СМ и два Су-35С.



Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, воздушно-космические силы провели четвертую тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино. В ней было задействовано более 70 самолётов и вертолетов.В этом году впервые открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.