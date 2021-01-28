Общество
45 минут назад
Липецким поликлиникам нужны волонтеры
В медицинских учреждениях из-за массовой вакцинации не хватает рабочих рук.
Городской отдел по работе с молодежью объявил о поиске волонтеров для помощи в поликлиниках Липецка. Как сообщила GOROD48 руководитель отдела Надежда Бухтинова, медицинские учреждения испытывают нехватку кадров из-за старта массовой вакцинации. Волонтеры уже начали работу в двух городских поликлиниках, а в феврале охватят семь учреждений.
- Непосредственным координатором волонтерской поддержки работы медицинских учреждений является региональное управление молодежной политики, куда стекаются заявки на помощь из оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. Волонтеры управления усердно работают еще с весны. Сейчас потребовались еще добровольцы, поэтому коллеги из областного управления обратились в городскую администрацию, - рассказала Надежда Бухтинова. - Мы уже направили работать волонтеров в два учреждения — городскую поликлинику №1 и поликлинику областной больницы. Наши ребята там помогают медикам с 25 января. Планируем, что с 1 февраля волонтеры начнут работать в поликлинике №2. Всего в феврале рассчитываем помогать в семи учреждениях здравоохранения Липецка.
Для помощи медикам нужны совершеннолетние добровольцы. В каждую поликлинику нужно, как минимум, по два человека. Хотя, по словам Надежды Бухтиновой, чем больше будет помощников, тем лучше. Добровольцам поручат встречать посетителей, проводить термометрию, волонтеры смогут помогать пришедшим на вакцинацию заполнить анкеты, а медикам — работать с документами.
Для того, чтобы стать волонтером и помочь медикам, стоит обратиться к организаторам добровольческих акций — городской отдел по работе с молодежью или региональное управление молодежной политики, а также можно подать заявку через сайт «Добро.ру».
- Непосредственным координатором волонтерской поддержки работы медицинских учреждений является региональное управление молодежной политики, куда стекаются заявки на помощь из оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. Волонтеры управления усердно работают еще с весны. Сейчас потребовались еще добровольцы, поэтому коллеги из областного управления обратились в городскую администрацию, - рассказала Надежда Бухтинова. - Мы уже направили работать волонтеров в два учреждения — городскую поликлинику №1 и поликлинику областной больницы. Наши ребята там помогают медикам с 25 января. Планируем, что с 1 февраля волонтеры начнут работать в поликлинике №2. Всего в феврале рассчитываем помогать в семи учреждениях здравоохранения Липецка.
Для помощи медикам нужны совершеннолетние добровольцы. В каждую поликлинику нужно, как минимум, по два человека. Хотя, по словам Надежды Бухтиновой, чем больше будет помощников, тем лучше. Добровольцам поручат встречать посетителей, проводить термометрию, волонтеры смогут помогать пришедшим на вакцинацию заполнить анкеты, а медикам — работать с документами.
Для того, чтобы стать волонтером и помочь медикам, стоит обратиться к организаторам добровольческих акций — городской отдел по работе с молодежью или региональное управление молодежной политики, а также можно подать заявку через сайт «Добро.ру».
Комментарии (11)
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Катерина
Житель
Однако
Управление молодёжной политики рекомендует !
библиотекарша ленка
Липчанин
А Надежда Степановна вообще существует ?
и че
Вопрос.
Юлия