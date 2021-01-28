Общество

45 минут назад

Липецким поликлиникам нужны волонтеры

11 622
#волонтеры #добровольчество #коронавирус

В медицинских учреждениях из-за массовой вакцинации не хватает рабочих рук.

Городской отдел по работе с молодежью объявил о поиске волонтеров для помощи в поликлиниках Липецка. Как сообщила GOROD48 руководитель отдела Надежда Бухтинова, медицинские учреждения испытывают нехватку кадров из-за старта массовой вакцинации. Волонтеры уже начали работу в двух городских поликлиниках, а в феврале охватят семь учреждений.

- Непосредственным координатором волонтерской поддержки работы медицинских учреждений является региональное управление молодежной политики, куда стекаются заявки на помощь из оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Липецкой области. Волонтеры управления усердно работают еще с весны. Сейчас потребовались еще добровольцы, поэтому коллеги из областного управления обратились в городскую администрацию, - рассказала Надежда Бухтинова. - Мы уже направили работать волонтеров в два учреждения — городскую поликлинику №1 и поликлинику областной больницы. Наши ребята там помогают медикам с 25 января. Планируем, что с 1 февраля волонтеры начнут работать в поликлинике №2. Всего в феврале рассчитываем помогать в семи учреждениях здравоохранения Липецка.

Для помощи медикам нужны совершеннолетние добровольцы. В каждую поликлинику нужно, как минимум, по два человека. Хотя, по словам Надежды Бухтиновой, чем больше будет помощников, тем лучше. Добровольцам поручат встречать посетителей, проводить термометрию, волонтеры смогут помогать пришедшим на вакцинацию заполнить анкеты, а медикам — работать с документами.



Для того, чтобы стать волонтером и помочь медикам, стоит обратиться к организаторам добровольческих акций — городской отдел по работе с молодежью или региональное управление молодежной политики, а также можно подать заявку через сайт «Добро.ру».
11 622
#волонтеры #добровольчество #коронавирус

Комментарии (11)

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Катерина

12 минут назад
Чо только не придумают, лишь бы деньги не платить за работу
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Житель

16 минут назад
Волонтёры, это и есть 25 млн рабочих мест?
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Однако

16 минут назад
Нормальная молодёжь либо учится либо работает. А та которая не то и не то, та к вам никогда и не пойдёт. За так работать и здоровьем рисковать.
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Управление молодёжной политики рекомендует !

28 минут назад
Юлия, -----Светлана Карелина - начальник управления молодёжной политики (с ноября 2018 ) з\п 100 000 р в месяц ! "У нашей молодёжи сейчас масса возможностей , ИНТЕРНЕТ , ОФФЛАЙН ! Надо идти к своей цели и всё получится " Карелина (Мягкова) - дочь Мягкова Ивана Васильевича (1986 год — 1995 год — начальник управления сельского хозяйства Тербунского района. 1995 год — 2009 год — первый заместитель начальника областного управления сельского хозяйства администрации Липецкой области.------
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библиотекарша ленка

29 минут назад
возьмите меня ,а то я устала заполнять пустые формуляры и придумывать фамилии людей, как будто бы посещающих наше заведение
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Липчанин

30 минут назад
Бред,полный идиотизм. Управленческий штат раздут до идиотизма, не профессионализм медиков,ни кому не нужная писанина. Россия по количеству мед работников на четвёртом месте в мире,впереди Китай,Индия и США, но даже в США население в два половиной больше
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А Надежда Степановна вообще существует ?

30 минут назад
А потом выяснится, что Надежды Степановны поликлиникам помогали ! Привлечение ИП к контролю за соблюдением масочного режима объяснено «обстоятельствами непреодолимой силы» ИП Волкова Надежда Степановна Дата регистрации 31.03.2020 ОКУ "ААТ Липецкой области" 6 контрактов на 5 808 000 руб.
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и че

31 минуту назад
Нормально,350 лямов заныкали,теперь волонтеров подавай.
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Вопрос.

36 минут назад
А в стаж будет ли эта работа внесена? При оформлении пенсии не спрашивают и не принимают во внимание различные справки и договора, что когда-то и где-то работал. А ведь они считались не прерывным стажем раньше.
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Юлия

37 минут назад
Пусть обратятся к ИП Волкова Н.С.!!!
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