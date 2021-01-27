Липецкая вечЁрка: зимний потоп, скандал со сдачей дома и снос мемориала на братской могиле

Сегодня, 27 января, в Липецке случилась очередная напасть — прошел дождь, который затопил некоторые городские улицы, дольщики дома на улице Ударников возмутились качеством квартир, а на Сокольском кладбище решили заменить мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны.