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Липецкая вечЁрка: зимний потоп, скандал со сдачей дома и снос мемориала на братской могиле
Сегодня, 27 января, в Липецке случилась очередная напасть — прошел дождь, который затопил некоторые городские улицы, дольщики дома на улице Ударников возмутились качеством квартир, а на Сокольском кладбище решили заменить мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны.
Хуже всего было там, где нет ливневки. Особенно плохо пришлось жителям частного сектора. А из-за того, что подтопило пути, случились проблемы с трамвайным движением. Липчане, естественно, активно делились видео и фото «потопа» в соцсетях.
— На Манеже почти Венеция, нужно гондолы вместо автобусов пускать, — написал Гость.
— Гость, главные гондольеры находятся в известном здании на Театральной площади, — ответил ему Местный.
В мэрии Ельца даже отчитались, что более серьёзных последствий удалось избежать благодаря новому подходу к зимней уборке улиц города. В этом году коммунальные службы не только расчищали улицы, но и сразу вывозили снег.
Сегодня в Липецке разгорелся скандал из-за сдачи дома на улице Ударников. Сдали-то его под Новый год, даже губернатора Игоря Артамонова на торжественное мероприятие пригласили. Но когда счастливые новоселы увидели свои квартиры — прослезились. Жилье оказалось с недоделками, в одной квартире даже пожар случился.
Теперь горожанам обещают все устранить, а к лицам, которые, так или иначе, ввели главу администрации области в заблуждение, применить дисциплинарные меры.
В селе Рогожино Задонского района тоже неспокойно. Там местные жители недовольны предстоящим строительством коровников и площадкой для отходов птицекомплекса. Коровники собирается стоить ООО «Колосс», а полигон для функционирования птицекомплекса села Бутырки Задонского района, принадлежит «Куриному царству», входящему в группу «Черкизово».
Местные жители не то чтобы категорически против, но требуют, чтобы с ними считались. Пока этого добиться не удалось.
Сегодня снесли мемориал на Сокольском кладбище. Когда это увидели проезжающие и проходящие мимо люди — начали возмущаться. Оказалось, все не так плохо. Ко Дню Победы здесь сделают новый памятник.
— Гляжу на фотографию и думаю, что нет ничего долговечного. Звезда, которой поклонялись десятилетиями, лежит вместе со строительным мусором на грязном снегу, — c печаль. написал Безмасочник.