Общество
43 минуты назад
«Хотят получать прибыль – пусть тратятся»
В Рогожинском сельсовете назрел очередной экологический конфликт.
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В селе Рогожино Задонского района GOROD48 приезжал в сентябре 2016 года. Тогда в здании местного ДК жители сельсовета обсуждали, быть ли по соседству с их деревнями птичникам ГК «Черкизово» или нет.
Противники птичников заявляли, что экологическая обстановка вокруг Ржавца и Черниговки, рядом с которыми ожидалось строительство, станет невыносимой: люди опасались вони от помета и заметного ухудшения качества воды. Сторонники птичников вместе с главой сельсовета Татьяной Самойловой заявляли, что страхи эти надуманны, люди получат рабочие места, а в сельсовет потекут рекой деньги.
Прошло четыре с лишним года. Судя по состоянию ДК, обещанные финансовые потоки прошли мимо сельской кассы, вода пока хуже не стала, а вонь и мухи местных жителей достали. И вот новая напасть – жители сельсовета узнали о скором строительстве строительство коровников и площадки под складирование подстилки с пометом из птицекомплекса. Строителем коровников является ООО «Колосс», руководитель которого уже попадал в скандал в связи со строительством свинарника в Сухой Лубне. А вот полигон строится для функционирования птицекомплекса села Бутырки Задонского района, принадлежащего «Куриному царству», входящему в группу «Черкизово».
Вчера жители Рогожинского сельсовета обсуждали изменения генплана под это строительство.
Из-за ковидных ограничений в Дом культуры на обсуждение пустили только 50 человек, для остальных 102-х на улицу вынесли колонку. Крики и возмущения из зала им приходилось слушать под дождем со снегом.
Как и в сентябре 2016 года селян мало интересовали изменения в генплане, они пришли высказаться против строительства полигона складирования куриного компоста. Во время обсуждения изменений поступило предложение разделить из на две части: земли под коровники отдельно, под площадку для помета с опилками отдельно. Но глава Рогожинского сельсовета Татьяна Самойлова была неумолима – рассмотрение только единым пакетом.
В поддержку бизнеса выступила группа местных жителей, тех, кто работает на соседних сельхозпредприятиях,. Они считают, что протестующие не хотят строительства вовсе, поэтому в селе не появится новых рабочих мест.
В ответ звучало предложение изменить проект открытой площадки для складирования компоста на более современный и закрытый тип, и разместить площадку на самих птицефермах. Тем более такой опыт на территории России уже есть, но он дороже предлагаемого варианта. И рабочие места так или иначе появятся.
- Хотят получать прибыль — пусть тратятся, - резонно отметила местная жительница Надежда. – Мы же не против, чтобы появлялись новые рабочие места. Но при строительстве таких объектов нужно учитывать мнения каждого.
Селяне объясняют свои опасения тем, что во время ворошения помета с опилками на территории открытого полигона грязь вместе с газами будет разноситься по окрестностям. Ведь мощность полигона составляет 30 тысяч тонн подстилки, и принимать отходы он будет сразу из нескольких предприятий.
В технической документации указано, что отработанная подстилка будет поступать на территорию площадки грузовым автотранспортом со средней интенсивностью 1-2 раза в день. А это значит, что машины будут идти мимо населенных пунктов.
Также инициативная группа боится, что вредные вещества из помета будут попадать на землю, с дождями и талыми водами попадут на дно оврагов, лагун и, как следствие, испортят качество воды. Да и само соседство с таким объектом, по их словам, может нанести вред экологии, так как полигон будет располагаться в непосредственной близости к лесу.
- Нас уже завалили отходами, по полям «КамАЗами» развозят, - рассказывает житель села Черниговка Василий Родюков. – Невозможно, сколько мух развелось. Внуки приезжают в гости из Липецка и начинают задыхаться.
Владельцы будущего полигона не стали принимать участие в общении, ответ за них держали сотрудники проектной организации ООО «Регионэкопроект». Её представители заявили, что угрозы для экологии нет совсем, предусмотрены даже резервуары очистных сооружений с повышенной емкостью, если пройдет сильный ливень. Выбросы в воздух не будут превышать ПДК для населенных пунктов.
Для селян даже провели экскурсию по подобному полигону. Но каждый почувствовал запах по-своему. Да и экскурсия в зимнее время, усомнились местные жители, не сможет отразить ситуацию в теплое время года.
- Наши директора также проживают на территории Липецкой области в Липецком районе рядом с такими же курятниками, - решила заступиться за строителей полигона присутсвующая на слушании представитель ООО «Колосс» Анна Терехова, но этот довод убедил не всех.
Позиция проектировщиков, эколога и представителя «Колосса», что контролирующие органы не позволят фирме нарушать правила эксплуатации полигона, разбиваются о периодически появляющуюся информацию от пресс-служб разных ведомств о выявленных нарушениях.
Так, ООО «Колосс» в 2018 и в 2019 экологами и природоохранной прокуратурой признавалось ответственным за сильнейший запах навоза в Липецке. А в тот раз всего-то удобрение вносили в почву, когда ветер дул в сторону города. Да и к «Куриному царству» периодически возникают вопросы: то произвело незаконный сброс сточных вод с территорий птицеферм на прилегающие земельные участки, то прокуратура указала птицефабрике на недопустимость загрязнение ручья отходами.
Недоверие местного населения к чистым помыслам предприятий усиливается появлением на полях объектов, назначения которых они даже не знают. Так, между Рогожино и Черниговкой, чуть ближе к последнему селу появилась лагуна с гидроизоляционным слоем. И селяне уже боятся, что туда будут свозить жидкие отходы с птичников. Вопросов много, а ответы слышны не всегда.
Анна Терехова из «Колосса» рассказала, что планируемые коровники по 1950 голов будут снабжать молочной продукции жителей Липецкой области, что особенно важно в условиях импортозамещения. По итогу там будут трудиться 169 человек со средней зарплатой 45-48 тысяч рублей.
- А представляете, какие будут отчисления в местный бюджет – около миллиона в месяц, - пыталась убедить селян в необходимости строительства Анна Терехова.
Но попытка положить на чаши весов экономическую выгоду и комфортное проживание не увенчалась успехом.
- В данной ситуации мы видим нарушение прав граждан, - отметила по итогам публичных слушаний юрист из Ржавца Мария Бредихина. – Было много людей в помещении, хотя продолжается пандемия. Мы просили перенести слушания в более удобное место, но этого не случилось. Отложить тоже запретили. Людям даже проголосовать не дали, не говоря про другие нарушения. Открытые площадки для складирования отходов птицеводства – это прошлый век. Если бы они использовали современные технологии, не было бы возмущения со стороны людей. Если решение по строительству будет приниматься в таком виде, как сейчас, мы продолжим обращаться в разные инстанции, чтобы не допустить этого. Людей возмущает, что с ними не считаются.
Противники птичников заявляли, что экологическая обстановка вокруг Ржавца и Черниговки, рядом с которыми ожидалось строительство, станет невыносимой: люди опасались вони от помета и заметного ухудшения качества воды. Сторонники птичников вместе с главой сельсовета Татьяной Самойловой заявляли, что страхи эти надуманны, люди получат рабочие места, а в сельсовет потекут рекой деньги.
Прошло четыре с лишним года. Судя по состоянию ДК, обещанные финансовые потоки прошли мимо сельской кассы, вода пока хуже не стала, а вонь и мухи местных жителей достали. И вот новая напасть – жители сельсовета узнали о скором строительстве строительство коровников и площадки под складирование подстилки с пометом из птицекомплекса. Строителем коровников является ООО «Колосс», руководитель которого уже попадал в скандал в связи со строительством свинарника в Сухой Лубне. А вот полигон строится для функционирования птицекомплекса села Бутырки Задонского района, принадлежащего «Куриному царству», входящему в группу «Черкизово».
Вчера жители Рогожинского сельсовета обсуждали изменения генплана под это строительство.
Из-за ковидных ограничений в Дом культуры на обсуждение пустили только 50 человек, для остальных 102-х на улицу вынесли колонку. Крики и возмущения из зала им приходилось слушать под дождем со снегом.
Как и в сентябре 2016 года селян мало интересовали изменения в генплане, они пришли высказаться против строительства полигона складирования куриного компоста. Во время обсуждения изменений поступило предложение разделить из на две части: земли под коровники отдельно, под площадку для помета с опилками отдельно. Но глава Рогожинского сельсовета Татьяна Самойлова была неумолима – рассмотрение только единым пакетом.
В поддержку бизнеса выступила группа местных жителей, тех, кто работает на соседних сельхозпредприятиях,. Они считают, что протестующие не хотят строительства вовсе, поэтому в селе не появится новых рабочих мест.
В ответ звучало предложение изменить проект открытой площадки для складирования компоста на более современный и закрытый тип, и разместить площадку на самих птицефермах. Тем более такой опыт на территории России уже есть, но он дороже предлагаемого варианта. И рабочие места так или иначе появятся.
- Хотят получать прибыль — пусть тратятся, - резонно отметила местная жительница Надежда. – Мы же не против, чтобы появлялись новые рабочие места. Но при строительстве таких объектов нужно учитывать мнения каждого.
Селяне объясняют свои опасения тем, что во время ворошения помета с опилками на территории открытого полигона грязь вместе с газами будет разноситься по окрестностям. Ведь мощность полигона составляет 30 тысяч тонн подстилки, и принимать отходы он будет сразу из нескольких предприятий.
В технической документации указано, что отработанная подстилка будет поступать на территорию площадки грузовым автотранспортом со средней интенсивностью 1-2 раза в день. А это значит, что машины будут идти мимо населенных пунктов.
Также инициативная группа боится, что вредные вещества из помета будут попадать на землю, с дождями и талыми водами попадут на дно оврагов, лагун и, как следствие, испортят качество воды. Да и само соседство с таким объектом, по их словам, может нанести вред экологии, так как полигон будет располагаться в непосредственной близости к лесу.
- Нас уже завалили отходами, по полям «КамАЗами» развозят, - рассказывает житель села Черниговка Василий Родюков. – Невозможно, сколько мух развелось. Внуки приезжают в гости из Липецка и начинают задыхаться.
Владельцы будущего полигона не стали принимать участие в общении, ответ за них держали сотрудники проектной организации ООО «Регионэкопроект». Её представители заявили, что угрозы для экологии нет совсем, предусмотрены даже резервуары очистных сооружений с повышенной емкостью, если пройдет сильный ливень. Выбросы в воздух не будут превышать ПДК для населенных пунктов.
Для селян даже провели экскурсию по подобному полигону. Но каждый почувствовал запах по-своему. Да и экскурсия в зимнее время, усомнились местные жители, не сможет отразить ситуацию в теплое время года.
- Наши директора также проживают на территории Липецкой области в Липецком районе рядом с такими же курятниками, - решила заступиться за строителей полигона присутсвующая на слушании представитель ООО «Колосс» Анна Терехова, но этот довод убедил не всех.
Позиция проектировщиков, эколога и представителя «Колосса», что контролирующие органы не позволят фирме нарушать правила эксплуатации полигона, разбиваются о периодически появляющуюся информацию от пресс-служб разных ведомств о выявленных нарушениях.
Так, ООО «Колосс» в 2018 и в 2019 экологами и природоохранной прокуратурой признавалось ответственным за сильнейший запах навоза в Липецке. А в тот раз всего-то удобрение вносили в почву, когда ветер дул в сторону города. Да и к «Куриному царству» периодически возникают вопросы: то произвело незаконный сброс сточных вод с территорий птицеферм на прилегающие земельные участки, то прокуратура указала птицефабрике на недопустимость загрязнение ручья отходами.
Недоверие местного населения к чистым помыслам предприятий усиливается появлением на полях объектов, назначения которых они даже не знают. Так, между Рогожино и Черниговкой, чуть ближе к последнему селу появилась лагуна с гидроизоляционным слоем. И селяне уже боятся, что туда будут свозить жидкие отходы с птичников. Вопросов много, а ответы слышны не всегда.
Анна Терехова из «Колосса» рассказала, что планируемые коровники по 1950 голов будут снабжать молочной продукции жителей Липецкой области, что особенно важно в условиях импортозамещения. По итогу там будут трудиться 169 человек со средней зарплатой 45-48 тысяч рублей.
- А представляете, какие будут отчисления в местный бюджет – около миллиона в месяц, - пыталась убедить селян в необходимости строительства Анна Терехова.
Но попытка положить на чаши весов экономическую выгоду и комфортное проживание не увенчалась успехом.
- В данной ситуации мы видим нарушение прав граждан, - отметила по итогам публичных слушаний юрист из Ржавца Мария Бредихина. – Было много людей в помещении, хотя продолжается пандемия. Мы просили перенести слушания в более удобное место, но этого не случилось. Отложить тоже запретили. Людям даже проголосовать не дали, не говоря про другие нарушения. Открытые площадки для складирования отходов птицеводства – это прошлый век. Если бы они использовали современные технологии, не было бы возмущения со стороны людей. Если решение по строительству будет приниматься в таком виде, как сейчас, мы продолжим обращаться в разные инстанции, чтобы не допустить этого. Людей возмущает, что с ними не считаются.
Рассмешили
007
Новосселки
Иш,ты,
логика
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цирк
Николай
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