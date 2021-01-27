Общество

58 минут назад

Лужи в Липецке вызвали перебои в работе трамваев

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#транспорт
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Сейчас работы продолжаются у «АЗТП».

Как сообщает департамент транспорта на своей странице в Инстаграм, из-за большого скопления вод на улично-дорожной сети города и подтопления рельсового полотна, наблюдаются перебои в работе трамвайных маршрутов.

Сотрудники МУП «Горэлектротранс» мониторят обстановку и оперативно выезжают на места для откачки воды и восстановления работы транспорта.

Наиболее проблемные точки – у остановок «Швейная фирма», «Художественная школа», «АЗТП» и на протяжении перегона в районе улицы 3 Сентября.

Сейчас работы продолжаются у «АЗТП» , на остальных участках движение вагонов восстановлено.


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#транспорт
3

Комментарии (2)

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Гость

11 минут назад
Так и хочется сказать,, спасибо,,
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Кинг Конг с 3 участка

25 минут назад
Хорошо унас на ЛТЗ на остановке воды по пояс . А дома воду отключили .
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