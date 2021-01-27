Лужи в Липецке вызвали перебои в работе трамваев

Сейчас работы продолжаются у «АЗТП».

Как сообщает департамент транспорта на своей странице в Инстаграм, из-за большого скопления вод на улично-дорожной сети города и подтопления рельсового полотна, наблюдаются перебои в работе трамвайных маршрутов.Сотрудники МУП «Горэлектротранс» мониторят обстановку и оперативно выезжают на места для откачки воды и восстановления работы транспорта.Наиболее проблемные точки – у остановок «Швейная фирма», «Художественная школа», «АЗТП» и на протяжении перегона в районе улицы 3 Сентября.Сейчас работы продолжаются у «АЗТП» , на остальных участках движение вагонов восстановлено.