Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Общество
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сегодня, 16:07
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Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
Порыв случился на границе эксплуатационной ответственности.
У входа в подъезд до сих пор раскопано, чтобы войти в дом, приходится обходить яму.
— Ни умыться, не почистить зубы — люди здесь бедные живут, водонагреватель и обогреватель не купят! Порыв устранили, а мы уже почти месяц сидим без воды, потому что «Квадра» и УК никак не могут разобраться, кто должен подсоединить трубы. Сварщика вызвать — это же деньги надо платить! — возмущается Юрий Топтов.
В УК «Перспектива» считают, что починка трубы — дело энергетиков.
— Они меняли инженерные коммуникации к дому. Взяли и отрезали, не согласовав с нами. В итоге, хотят, чтобы мы эти работы сделали. Но они резали, они и должны заваривать и дом подключать. Мы им письма уже месяц направляем. На эти письма нет ни ответа, ни привета, —говорит и. о. директора УК «Перспектива» Алексей Емельянов. — Понимаете, если я эти работы возьмусь делать, мне «Квадра» скажет, вы сделали работы на нашем участке без согласования с нами! И мне прилетит штраф в 250 тысяч. Сборы с этих домов такую сумму не окупят даже за 10 лет.
У «РИР Энерго» — «Липецкая генерация», как теперь называется филиал «Квадры», свое видение ситуации. Месяц назад в доме на границе эксплуатационной ответственности, требующий совместного проведения ремонтных работ с УК, прорвало трубопровод. Филиал заменил повреждённый участок трубопровода, а также завели новую трубу внутрь дома. При этом работы по присоединению новой трубы к внутридомовой системе находятся в зоне ответственности управляющей компании «Перспектива».
«По нашим данным, внутри здания сохраняется разрыв трубопровода, устранение которого входит в полномочия УК. Без выполнения этих работ восстановление горячего водоснабжения невозможно. Мы со своей стороны полностью выполнили свои обязательства и готовы подать ресурс, как только УК завершит свою часть работ по сварке участка трубы внутри дома», — сообщили в «РИР Энерго» — «Липецкая генерация».
Этой проблемой уже озаботились в мэрии и пытаются ее решить.
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