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сегодня, 16:07
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Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу

Порыв случился на границе эксплуатационной ответственности.

С 19 апреля жильцы дома № 151-153 по улице Гагарина живут без горячей воды. Большинство из них инвалиды и пенсионеры. Дом несколько лет назад признали аварийным..

У входа в подъезд до сих пор раскопано, чтобы войти в дом, приходится обходить яму.





— Ни умыться, не почистить зубы — люди здесь бедные живут, водонагреватель и обогреватель не купят! Порыв устранили, а мы уже почти месяц сидим без воды, потому что «Квадра» и УК никак не могут разобраться, кто должен подсоединить трубы. Сварщика вызвать — это же деньги надо платить! — возмущается Юрий Топтов. 



В УК «Перспектива» считают, что починка трубы — дело энергетиков.

— Они меняли инженерные коммуникации к дому. Взяли и отрезали, не согласовав с нами. В итоге, хотят, чтобы мы эти работы сделали. Но они резали, они и должны заваривать и дом подключать. Мы им письма уже месяц направляем. На эти письма нет ни ответа, ни привета, —говорит и. о. директора УК «Перспектива» Алексей Емельянов. — Понимаете, если я эти работы возьмусь делать, мне «Квадра» скажет, вы сделали работы на нашем участке без согласования с нами! И мне прилетит штраф в 250 тысяч. Сборы с этих домов такую сумму не окупят даже за 10 лет.

У «РИР Энерго» — «Липецкая генерация», как теперь называется филиал «Квадры», свое видение ситуации. Месяц назад в доме на границе эксплуатационной ответственности, требующий совместного проведения ремонтных работ с УК, прорвало трубопровод. Филиал заменил повреждённый участок трубопровода, а также завели новую трубу внутрь дома. При этом работы по присоединению новой трубы к внутридомовой системе находятся в зоне ответственности управляющей компании «Перспектива».

«По нашим данным, внутри здания сохраняется разрыв трубопровода, устранение которого входит в полномочия УК. Без выполнения этих работ восстановление горячего водоснабжения невозможно. Мы со своей стороны полностью выполнили свои обязательства и готовы подать ресурс, как только УК завершит свою часть работ по сварке участка трубы внутри дома», — сообщили в «РИР Энерго» — «Липецкая генерация».

Этой проблемой уже озаботились в мэрии и пытаются ее решить.
отключение воды
жалоба
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
дядя
5 минут назад
ни эти ли "бедные" мошенникам отдают миллионы
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Если
18 минут назад
И.о. дир УК Перспектива- Емельянов Алексей, который являлся директором УК "Жилищный комбинат", то меняйте УК. От него пустая болтовня, за год штрафы на сотни тысяч за невыполнение предписаний получил от ГЖИ. И по вашей проблеме демагогию про сварщика и штрафы разводят, лишь бы ничего самим не делать.
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Да вы что?
39 минут назад
Жители нужны для тарифов.
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Советская 26
54 минуты назад
В прошлом году сидели с мая по октябрь без горячей воды, по 23 ноября без отопления. Так что удивляться нечему. Месяц- это еще не срок. Подождите, к зиме дадут. Раньше никак у них не получится.
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