Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Бездомные собаки покусали 14-летнего мальчика: елецкая мэрия выплатит ему 75 000 рублей
Происшествия
1077
сегодня, 13:15
1
Липчане сообщают о сильном задымлении в районе Косыревки
На место предполагаемого возгорания выехала пожарная команда.
На место источника дыма выехала пожарная команда.
Подробности выясняются.
UPD. Прибывшие на место пожарные никакого возгорания не обнаружили.
1
1
0
0
2
Комментарии (1)