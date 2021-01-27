Настоящая аквадискотека: липчане жалуются на лужи и подтопления

Соцсети пестрят сообщениями о последствиях аномального тепла.

Жители Липецкой области жалуются в соцсетях на лужи и подтопления, вызванные потеплением и продолжающимся с ночи дождем. По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается аномально теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, а значит, проблемы будут только усугубляться.- Сегодня мы пытались "проплыть" с детьми в школу №35 в Сселках, и так уже три дня, - сообщает Ирина Кузнецова. - Лёд заканчивается водой, после воды снова лёд. Плаваем по колено, хоть бы досочку положили.- Настоящая аквадискотека в Ельце на улице Новолипецкой, - сообщают ельчане. - Дорогу только сделали, ливнёвки пытались сделать, но как-то, честно говоря, у них не получилось. Тут сантиметров 30 глубина, и где мне идти?- Третий участок - у кого есть лодка доплыть до магазина? - Интересуются жители Тракторного.Из посёлка ЛТЗ приходит масса жалоб.- Шли сегодня утром с ребенком в школу и наткнулись на вот такую лужу, пришлось обходить её по проезжей части, но ребенок поскользнулся и упал прям в это болото, - сообщает другой липчанин. - Вот такие у нас сделали хорошие и безопасные дороги. Я не разбираюсь в строительстве дорог, но разве это нормально? И почему никто такое не контролирует?- Качественный ремонт дороги на Третьем участке ЛТЗ, конечная остановка: сэкономили на ливневках, - возмущается автор ещё одного видео Оксана Бирюкова.