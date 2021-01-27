Общество

сегодня, 09:54

Настоящая аквадискотека: липчане жалуются на лужи и подтопления

15 1915
#погода
3

Соцсети пестрят сообщениями о последствиях аномального тепла.

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Жители Липецкой области жалуются в соцсетях на лужи и подтопления,  вызванные потеплением и продолжающимся с ночи дождем. По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается аномально теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, а значит, проблемы будут только усугубляться. 

- Сегодня мы пытались "проплыть" с детьми в школу №35 в Сселках, и так уже три дня, - сообщает Ирина Кузнецова. - Лёд заканчивается водой, после воды снова лёд. Плаваем по колено, хоть бы досочку положили. 



  - Настоящая аквадискотека в Ельце на улице Новолипецкой, - сообщают ельчане. - Дорогу только сделали, ливнёвки пытались сделать, но как-то, честно говоря, у них не получилось. Тут сантиметров 30 глубина, и где мне идти? 




  - Третий участок - у кого есть лодка доплыть до магазина? - Интересуются жители Тракторного. 

3 участок.jpg


  Из посёлка ЛТЗ приходит масса жалоб. 

- Шли сегодня утром с ребенком в школу и наткнулись на вот такую лужу, пришлось обходить её по проезжей части, но ребенок поскользнулся и упал прям в это болото, - сообщает другой липчанин. - Вот такие у нас сделали хорошие и безопасные дороги. Я не разбираюсь в строительстве дорог, но разве это нормально? И почему никто такое не контролирует?  



- Качественный ремонт дороги на Третьем участке ЛТЗ, конечная остановка: сэкономили на ливневках, - возмущается автор ещё одного видео Оксана Бирюкова. 





15 1915
#погода
3

Комментарии (15)

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...

2 минуты назад
Что ж вы никак с этим дворцом не успокоитесь, не считайте чужие деньги
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Капитан

3 минуты назад
Хорошим хозяйственником был только гулевский.
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Липчанин

10 минут назад
Виновата мэр города. Как хозяйственник - это просто ноль. Не вывески надо одноцветные делать, а с лопатой и веником по городу чистить обязана, с губернатором на пару. Как цену на 20% за капремонт поднять - это в норме, а как улицы от снега чистить, так никого.
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Молодцы,город48

13 минут назад
Люблю вас. Вы наши люди.
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ССЕЛКИ

26 минут назад
Ира,доски с собой надо носить в школу.Это Вам не тут.
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Аквадискотека

26 минут назад
Танцуем и наслаждаемся
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Мужик

35 минут назад
У кого то аквадискотека во дворце, а у кого то на улице. Так и живём
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Житель

37 минут назад
Дороги практически не чистятся. Ливневки все забиты. Такого бардака в городе раньше не было. Куда прокуратура смотрит.
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Житель

39 минут назад
Ну пробейте ершиком, ливневку!
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ВВ

40 минут назад
Как это в сказке?.."Это ещё не беда, БЕДА будет впереди.."...Посмотрите на Англию,Италию(Европу)..-там уже давно на лодках плавают...И не жужжат..
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