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Зимний дождь вызвал в Липецке несколько подтоплений

11 1444
#дождь
Зимний дождь вызвал в Липецке несколько подтоплений

На улице Металлургов затруднено движение трамваев.

Утром 27 января служба 112 приняла несколько сообщений о подтоплениях вызванных продолжающимся с ночи дождем.

Самое серьезное из них произошло на улице Металлургов, 2, где из-за скоплениях на путях дождевой воды затруднено движение трамваев. На улице уже направлена ремонтная бригада Липецкой городской транспортной компании.

Также в службу поступили сообщения о подтоплении приусадебного участка на улице Северной и частных домов на улице Кленовой (район Спиртзавода).

Напомним, что по прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток Липецкая область останется в теплом секторе атлантического циклона - ожидается аномально теплая погода, с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса тепла, что на 11-12 градусов выше нормы.   
11 1444
#дождь

Комментарии (11)

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молодой тупняк

6 минут назад
поправка. Трубы уложили при Хрущёве!
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)))

7 минут назад
Не иначе Навальный с тик-токерами виноваты)))).....
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молодой тупняк

17 минут назад
Это трубы рвутся, сделанные при Сталине и уложенные при Брежневе, пройдёт ещё немного времени и трубам исполнится 100 лет.
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гость

19 минут назад
Местный, Элементарно уже нельзя. недоочищенный снег стал льдом, песок просто смывается. На местном проезде озеро.
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дед

22 минуты назад
Местный, А как ты хотел жить при капитализме?Зато все либерально и демократично.
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Вода везде.

23 минуты назад
Пусть проедут и посмотрят проблемные места со стоячими лужами на новых отремонтированных в этом году дорогах наша администрация. И пишут предписания руководству этих контор которые делали дороги.
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Коллеги

27 минут назад
Беру на личный контроль!
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Кинг Конг с 3 участка

29 минут назад
На ЛТЗ 3 участке вода на остановке по колено и так каждый раз как идёт дождь.
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На Баумана

32 минуты назад
Плаваем.
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Витек

37 минут назад
На Макарова 2 утопленника утром стояли
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