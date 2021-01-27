Общество
сегодня, 08:43
Зимний дождь вызвал в Липецке несколько подтоплений
На улице Металлургов затруднено движение трамваев.
Утром 27 января служба 112 приняла несколько сообщений о подтоплениях вызванных продолжающимся с ночи дождем.
Самое серьезное из них произошло на улице Металлургов, 2, где из-за скоплениях на путях дождевой воды затруднено движение трамваев. На улице уже направлена ремонтная бригада Липецкой городской транспортной компании.
Также в службу поступили сообщения о подтоплении приусадебного участка на улице Северной и частных домов на улице Кленовой (район Спиртзавода).
Напомним, что по прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток Липецкая область останется в теплом секторе атлантического циклона - ожидается аномально теплая погода, с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса тепла, что на 11-12 градусов выше нормы.
Самое серьезное из них произошло на улице Металлургов, 2, где из-за скоплениях на путях дождевой воды затруднено движение трамваев. На улице уже направлена ремонтная бригада Липецкой городской транспортной компании.
Также в службу поступили сообщения о подтоплении приусадебного участка на улице Северной и частных домов на улице Кленовой (район Спиртзавода).
Напомним, что по прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток Липецкая область останется в теплом секторе атлантического циклона - ожидается аномально теплая погода, с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса тепла, что на 11-12 градусов выше нормы.
Комментарии (11)
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молодой тупняк
)))
молодой тупняк
гость
дед
Вода везде.
Коллеги
Кинг Конг с 3 участка
На Баумана
Витек