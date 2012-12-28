Липецкая вечЁрка: версия трагедии в «Елецком», «черные банкиры» и самая красивая улица

Сегодня, 13 мая, стала известна версия гибели подростка в микрорайоне «Елецкий», «черные банкиры» не смогли оспорить приговор, и липчане рассказали, какие улицы города они считают самыми красивыми.