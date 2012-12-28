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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: версия трагедии в «Елецком», «черные банкиры» и самая красивая улица

Сегодня, 13 мая, стала известна версия гибели подростка в микрорайоне «Елецкий», «черные банкиры» не смогли оспорить приговор, и липчане рассказали, какие улицы города они считают самыми красивыми.

Накануне вечером в микрорайоне «Елецкий»  погиб 14-летний подросток. Причиной трагедии  могла стать его ссора со сверстницей. Одноклассник мальчика рассказал, что шестиклассник месяц назад подружился с девочкой. А накануне трагедии они поссорились.

«Господи, если так и есть, то в голове не укладывается. Куда же вы взрослеть то торопитесь. 6-й класс, это ещё дети, какая там любовь может быть? Взрослые жизнь проживают вместе, разводятся и дальше живут. Жизнь на этом не заканчивается. Соболезную родителям», — написала Мама.

«Первая любовь у всех была и будет. И она практически никогда не заканчивается союзом на всю оставшуюся жизнь. Никто не помог парнишке и вовремя не объяснил, что это хорошо любить и не обязательно это может быть взаимно. Но жизни себя лишать зачем?», — добавила Тоже мама.

«Жаль пацана. Любовь — невероятное чувство, ни спать, ни жрать не можешь, только любишь и ничего с собой поделать не можешь. И не все в этой любви так красочно и волшебно. Иногда бывает черная любовь. Печально. Покойся с миром, паренек», — поделился опытом Дормидонт Телогрейкин. 

Осужденные четыре года назад «черные банкиры» попытались оспорить приговор, чтобы не выплачивать 27 миллионов рублей.

Они были осуждены за незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Члены группы обналичивали деньги клиентов через счета своих компаний. За услуги они брали 5% от обналиченных сумм. Общий размер ущерба, причиненного государству, составил свыше 27 миллионов рублей.

В начале года Правобережный районный суд Липецка удовлетворил требования о взыскании ущерба с ответчиков в солидарном порядке. Судебная коллегия Липецкого областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.

GOROD48 сегодня поинтересовался у липчан: «Какая улица в городе самая красивая?»


Из более чем 880 улиц Липецка горожане чаще выбирали центральные. Комментаторы же, напротив, называли улицы спальных районов и окраин.

«Улица на которой прошло твое детство!», — считает Это.

Завтра в Липецке возможен кратковременный дождь. По прогнозам синоптиков температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.

И обратите внимание, из-за ремонта теплотрассы перекрыт выезд с улицы Октябрьской на улицу Карла Маркса. До 10 июня автобусы маршрутов №№ 322, 325, 306 будут ездить по улице Неделина. 
вечЁрка
падение с высоты
обнальщики
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Комментарии (2)

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Электорат
56 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Эксперт
сегодня, 20:34
Погиб 14-летний подросток. Причиной трагедии могла стать его ссора со сверстницей. Одноклассник мальчика рассказал, что шестиклассник месяц назад подружился с девочкой. А накануне трагедии они поссорились - почти на 100 процентов всему виной социальные сети, в 90х годах не было интернета и таких жертв тоже не было.
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