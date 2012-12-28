Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: версия трагедии в «Елецком», «черные банкиры» и самая красивая улица
Сегодня, 13 мая, стала известна версия гибели подростка в микрорайоне «Елецкий», «черные банкиры» не смогли оспорить приговор, и липчане рассказали, какие улицы города они считают самыми красивыми.
«Господи, если так и есть, то в голове не укладывается. Куда же вы взрослеть то торопитесь. 6-й класс, это ещё дети, какая там любовь может быть? Взрослые жизнь проживают вместе, разводятся и дальше живут. Жизнь на этом не заканчивается. Соболезную родителям», — написала Мама.
«Первая любовь у всех была и будет. И она практически никогда не заканчивается союзом на всю оставшуюся жизнь. Никто не помог парнишке и вовремя не объяснил, что это хорошо любить и не обязательно это может быть взаимно. Но жизни себя лишать зачем?», — добавила Тоже мама.
«Жаль пацана. Любовь — невероятное чувство, ни спать, ни жрать не можешь, только любишь и ничего с собой поделать не можешь. И не все в этой любви так красочно и волшебно. Иногда бывает черная любовь. Печально. Покойся с миром, паренек», — поделился опытом Дормидонт Телогрейкин.
Осужденные четыре года назад «черные банкиры» попытались оспорить приговор, чтобы не выплачивать 27 миллионов рублей.
Они были осуждены за незаконную банковскую деятельность организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Члены группы обналичивали деньги клиентов через счета своих компаний. За услуги они брали 5% от обналиченных сумм. Общий размер ущерба, причиненного государству, составил свыше 27 миллионов рублей.
В начале года Правобережный районный суд Липецка удовлетворил требования о взыскании ущерба с ответчиков в солидарном порядке. Судебная коллегия Липецкого областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.
GOROD48 сегодня поинтересовался у липчан: «Какая улица в городе самая красивая?»
Из более чем 880 улиц Липецка горожане чаще выбирали центральные. Комментаторы же, напротив, называли улицы спальных районов и окраин.
«Улица на которой прошло твое детство!», — считает Это.
Завтра в Липецке возможен кратковременный дождь. По прогнозам синоптиков температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.
И обратите внимание, из-за ремонта теплотрассы перекрыт выезд с улицы Октябрьской на улицу Карла Маркса. До 10 июня автобусы маршрутов №№ 322, 325, 306 будут ездить по улице Неделина.
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