Общество

сегодня, 11:36

В Липецке выпала треть месячной нормы осадков

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#дождь
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В Липецке выпала треть месячной нормы осадков

С улиц города откачивают воду.

Во время дождя, который начался этой ночью, в Липецке выпало 12 мм осадков – треть месячной нормы. Ситуация осложнилась тем, что дождь усилил таяние снега. Потоки воды потекли по городским улицам.

Как сообщили в администрации города, наиболее сложная обстановка сложилась на участках дорожной сети, необорудованных ливневой канализацией, - в частном секторе, улице 50 лет НЛМК, перекрёстке Фрунзе – Неделина, 3-м участке в районе ЛТЗ.
 
- Уже ночью бригады наших специалистов вышли на откачку воды с дорог, в 07.00 – на прочистку дождеприёмных колодцев. Сейчас задействовано четыре ассенизаторских машины. Пытаемся привлечь дополнительную технику, - рассказал начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.
 
Сейчас бригады управления работают на улицах Металлургов и Циолковского, шесть тракторов задействовано на раздвижке снежного вала в частном секторе, в ближайшее время бригады расчистят ливнёвки на Неделина, с улицы 50 лет НЛМК начнут откачивать воду. Кроме того, ассенизаторские машины направят в микрорайоны Тракторостроителей и Ссёлки.
 
- На многих улицах мы сталкиваемся с засорами решёток ливневки – мощные потоки воды приносят большое количество мусора, который забивает их. Наши сотрудники стараются оперативно прочищать колодцы, - пояснил Алексей Романчукевич.
 
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Липецке также возможен сильный дождь. Специалисты и техника муниципального управления благоустройства продолжат работать в режиме повышенной готовности до стабилизации ситуации.
 
Дождь вызвал и подтопление рельсового полотна трамвайной сети. Сотрудники МУП «Горэлектротранс» выезжают на места для откачки воды и восстановления работы транспорта. Наиболее проблемные точки – у остановок «Швейная фирма», «Художественная школа», «АЗТП» и на протяжении перегона в районе улицы 3 Сентября. Сейчас работы продолжаются у «АЗТП» на остальных участках движение вагонов восстановлено.
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#дождь
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Комментарии (3)

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Один

20 минут назад
Как дела на проспекте Победы?)
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Зоркий

34 минуты назад
Вот это катаклизм, никогда такого не было и вот опять. Такими темпами за 31 день января выпадет целая месячная норма осадков, кошмар!
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Живущий на одной из улиц.

47 минут назад
На * 50 лет НЛМК, ФРУНЗЕ, НЕДЕЛИНА сложилась не благоприятная обстановка. На выше улицах Советская, Первомайская, Неделина не одна ливнёвка не работает. Вода по отоком в них бежит. Не разу не видел чтоб их чистили хотя прокуратура выписывали предписание. Выполнение этих предписаний не кто не контролирует и игнорирует в частности * . Там даже сливные колодцы расположены таким образом что поток течёт мимо этих сливных шахт.
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