Общество
сегодня, 11:36
В Липецке выпала треть месячной нормы осадков
С улиц города откачивают воду.
Во время дождя, который начался этой ночью, в Липецке выпало 12 мм осадков – треть месячной нормы. Ситуация осложнилась тем, что дождь усилил таяние снега. Потоки воды потекли по городским улицам.
Как сообщили в администрации города, наиболее сложная обстановка сложилась на участках дорожной сети, необорудованных ливневой канализацией, - в частном секторе, улице 50 лет НЛМК, перекрёстке Фрунзе – Неделина, 3-м участке в районе ЛТЗ.
- Уже ночью бригады наших специалистов вышли на откачку воды с дорог, в 07.00 – на прочистку дождеприёмных колодцев. Сейчас задействовано четыре ассенизаторских машины. Пытаемся привлечь дополнительную технику, - рассказал начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.
Сейчас бригады управления работают на улицах Металлургов и Циолковского, шесть тракторов задействовано на раздвижке снежного вала в частном секторе, в ближайшее время бригады расчистят ливнёвки на Неделина, с улицы 50 лет НЛМК начнут откачивать воду. Кроме того, ассенизаторские машины направят в микрорайоны Тракторостроителей и Ссёлки.
- На многих улицах мы сталкиваемся с засорами решёток ливневки – мощные потоки воды приносят большое количество мусора, который забивает их. Наши сотрудники стараются оперативно прочищать колодцы, - пояснил Алексей Романчукевич.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Липецке также возможен сильный дождь. Специалисты и техника муниципального управления благоустройства продолжат работать в режиме повышенной готовности до стабилизации ситуации.
Дождь вызвал и подтопление рельсового полотна трамвайной сети. Сотрудники МУП «Горэлектротранс» выезжают на места для откачки воды и восстановления работы транспорта. Наиболее проблемные точки – у остановок «Швейная фирма», «Художественная школа», «АЗТП» и на протяжении перегона в районе улицы 3 Сентября. Сейчас работы продолжаются у «АЗТП» на остальных участках движение вагонов восстановлено.
Как сообщили в администрации города, наиболее сложная обстановка сложилась на участках дорожной сети, необорудованных ливневой канализацией, - в частном секторе, улице 50 лет НЛМК, перекрёстке Фрунзе – Неделина, 3-м участке в районе ЛТЗ.
- Уже ночью бригады наших специалистов вышли на откачку воды с дорог, в 07.00 – на прочистку дождеприёмных колодцев. Сейчас задействовано четыре ассенизаторских машины. Пытаемся привлечь дополнительную технику, - рассказал начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.
Сейчас бригады управления работают на улицах Металлургов и Циолковского, шесть тракторов задействовано на раздвижке снежного вала в частном секторе, в ближайшее время бригады расчистят ливнёвки на Неделина, с улицы 50 лет НЛМК начнут откачивать воду. Кроме того, ассенизаторские машины направят в микрорайоны Тракторостроителей и Ссёлки.
- На многих улицах мы сталкиваемся с засорами решёток ливневки – мощные потоки воды приносят большое количество мусора, который забивает их. Наши сотрудники стараются оперативно прочищать колодцы, - пояснил Алексей Романчукевич.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Липецке также возможен сильный дождь. Специалисты и техника муниципального управления благоустройства продолжат работать в режиме повышенной готовности до стабилизации ситуации.
Дождь вызвал и подтопление рельсового полотна трамвайной сети. Сотрудники МУП «Горэлектротранс» выезжают на места для откачки воды и восстановления работы транспорта. Наиболее проблемные точки – у остановок «Швейная фирма», «Художественная школа», «АЗТП» и на протяжении перегона в районе улицы 3 Сентября. Сейчас работы продолжаются у «АЗТП» на остальных участках движение вагонов восстановлено.
Один
Зоркий
Живущий на одной из улиц.