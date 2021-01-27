Общество
сегодня, 13:13
В Липецке снесли мемориал на братской могиле
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Новый комплекс обещают построить к Дню Победы.
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Сегодня на GOROD48 обрушился шквал сообщений о сносе так называемой «Стены Памяти» – мемориального сооружения на Сокольском кладбище, стоявшего «лицом» к дороге на улице Баумана. Звонили жители сокольского поселка и проезжавшие мимо кладбища водители и пассажиры автобусов.
К моменту прибытия журналистов стена была уже снесена. Впрочем, ничего страшного не произошло.
Как рассказал GOROD48 руководитель работ Сергей Истомин, директор одноименного ИП, все работы производятся в рамках контракта заключенного с мэрией Липецка и к Дню Победы на месте снесенного комплекса появится новый. Прежний мемориальный комплекс Сокольского кладбища находился в аварийном состоянии.
Под мемориалом заложат новое основание, установят декоративную ограждающую стену, изображение Скорбящей матери сохранится в виде фрески, подрядчики сделают новые гранитные ступени и плиту со звездой. Вокруг памятника выложат плитку. Реконструкция мемориала должна завершиться до 1 мая 2021 года. Работы оценены в 4 485 841 рубль.
- Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Снятый со снесенной стены барельеф Скорбящий матери и звезда у ее подножия будут отвезены на хранение в на базу МБУ «Ритуальные услуги», не исключено, что в дальнейшем они станут музейными экспонатами, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Мемориал Сокольского кладбища открыт в 1965 году. В 1982 году установлена стена с барельефом Скорбящей матери, на стене которой размещены плиты с фамилиями погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. На этом кладбище в годы Великой Отечественной войны хоронили умерших в госпиталях Липецка раненых бойцов.
К моменту прибытия журналистов стена была уже снесена. Впрочем, ничего страшного не произошло.
Как рассказал GOROD48 руководитель работ Сергей Истомин, директор одноименного ИП, все работы производятся в рамках контракта заключенного с мэрией Липецка и к Дню Победы на месте снесенного комплекса появится новый. Прежний мемориальный комплекс Сокольского кладбища находился в аварийном состоянии.
Под мемориалом заложат новое основание, установят декоративную ограждающую стену, изображение Скорбящей матери сохранится в виде фрески, подрядчики сделают новые гранитные ступени и плиту со звездой. Вокруг памятника выложат плитку. Реконструкция мемориала должна завершиться до 1 мая 2021 года. Работы оценены в 4 485 841 рубль.
- Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Снятый со снесенной стены барельеф Скорбящий матери и звезда у ее подножия будут отвезены на хранение в на базу МБУ «Ритуальные услуги», не исключено, что в дальнейшем они станут музейными экспонатами, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Мемориал Сокольского кладбища открыт в 1965 году. В 1982 году установлена стена с барельефом Скорбящей матери, на стене которой размещены плиты с фамилиями погибших во время Великой Отечественной войны бойцов. На этом кладбище в годы Великой Отечественной войны хоронили умерших в госпиталях Липецка раненых бойцов.
2 1255
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