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Происшествия
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сегодня, 16:24
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По факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело
Следствие полагает, что за площадкой должным образом не следили.
GOROD48 рассказывал о том, что вечером 5 мая в селе Замартынье девочка упала с качелей и получила закрытый перелом бедра.
По данным следствия, это случилось из-за обрыва одной из двух удерживающих качели цепей. Травма девочки относится к категории тяжких. Следствие полагает, что площадка, установленная подрядной организацией и находящаяся с апреля 2022 года на балансе территориального отдела окружной администрации, должным образом не обслуживалась.
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