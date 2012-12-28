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сегодня, 16:24
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По факту травмирования ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело

Следствие полагает, что за площадкой должным образом не следили.

Грязинским МСО СУ СКР по Липецкой области возбуждено уголовное о халатности должностных лиц территориального органа администрации Добровского округа, в результате которой 10-летняя девочка получила травмы на спортивно-игровой площадке.

GOROD48 рассказывал о том, что вечером 5 мая в селе Замартынье девочка упала с качелей и получила закрытый перелом бедра.

По данным следствия, это случилось из-за обрыва одной из двух удерживающих качели цепей. Травма девочки относится к категории тяжких. Следствие полагает, что площадка, установленная подрядной организацией и находящаяся с апреля 2022 года на балансе территориального отдела окружной администрации, должным образом не обслуживалась.
травма
детская площадка
уголовное дело
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Комментарии (1)

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Колхозник
30 минут назад
Да если по 6 человек качатся ни одни качели невыдержат где были родители?
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