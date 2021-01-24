Полиция раскрыла кражу продуктов питания в Ельце

Сумма ущерба составила 4 157 рублей.

12 января 2021 года в ОМВД России по Ельцу с заявлением о краже товаров обратилась администратор одного местного сетевого магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Преступление вскрылось после просмотра записи с камер наблюдения. Полицейские ее изъяли и изучили. Выяснилось, что двое мужчин зашли в магазин, взяли продуктовую корзину и направились в отдел молочной продукции. Один из злоумышленников положил в корзину около 12 упаковок сыра различных производителей, а затем оба отправились в кондитерский отдел, где между стеллажами переложили продукты из корзины в чёрный непрозрачный пакет. Затем по очереди вышли через кассовую зону из торгового помещения, не оплатив товар. Сумма ущерба составила 4 157 рублей.



- В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности ельчане 39 и 38 лет. Похищенные товары они успели реализовать на одном из рынков города за 1 400 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.



По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". В настоящий момент они полностью признали свою вину в содеянном.