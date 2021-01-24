Происшествия

сегодня, 09:11

Полиция раскрыла кражу продуктов питания в Ельце

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#кража
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Полиция раскрыла кражу продуктов питания в Ельце

Сумма ущерба составила 4 157 рублей.

12 января 2021 года в ОМВД России по Ельцу с заявлением о краже товаров обратилась администратор одного местного сетевого магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Преступление вскрылось после просмотра записи с камер наблюдения. Полицейские ее изъяли и изучили. Выяснилось, что двое мужчин зашли в магазин, взяли продуктовую корзину и направились в отдел молочной продукции. Один из злоумышленников положил в корзину около 12 упаковок сыра различных производителей, а затем оба отправились в кондитерский отдел, где между стеллажами переложили продукты из корзины в чёрный непрозрачный пакет. Затем по очереди вышли через кассовую зону из торгового помещения, не оплатив товар. Сумма ущерба составила 4 157 рублей. 

- В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности ельчане 39 и 38 лет. Похищенные товары они успели реализовать на одном из рынков города за 1 400 рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". В настоящий момент они полностью признали свою вину в содеянном.
2 336
#кража
1

Комментарии (2)

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Гостья

12 минут назад
Что-то зачистили писать о кражах продуктов? Пора бы за этот вид преступления наказывать более сурово,вплоть до конфискации имущества. Народ совсем распоясался и обнаглел.Снег чистить и лес валить они не хотят,а продукты питания воровать,это могут!
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Так вот зачем нужны полицейские

19 минут назад
Харчи ищут !.
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