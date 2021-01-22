Ушел из жизни известный липецкий историк, почетный архивист России, краевед Валерий Поляков

Валерий Борисович скончался от тяжелой болезни

21 января ушёл из жизни историк, краевед, почётный архивист Валерий Борисович Поляков.



Родился 31 августа 1951 года в селе Двуречки Грязинского района Липецкой области. Окончил историко-филологический факультет Липецкого государственного педагогического института.



С 1972 года работал младшим научным сотрудником Государственного архива Липецкой области, затем старшим научным сотрудником, с 1979 – старшим редактором, с 1984 – заместителем заведующего Архивным отделом облисполкома.



В 1993-2001 годах возглавлял Государственный архив Липецкой области, затем был начальником Архивного отдела администрации Липецкой области, в 2004-2008 годах – начальник управления по делам архивов Липецкой области, в 2009-2012 – заместитель начальника управления ЗАГС и архивов Липецкой области. С 2014 года трудится ведущим архивистом архивного отдела использования и публикации документов ОКУ «Государственный архив Липецкой области».



Известен своими работами в области исторического краеведения: является автором более 500 статей по краеведению в центральной и областной периодике, в сборниках; одним из авторов книги «Высоты Водопьянова» (2009), составителем сборника документов и материалов из истории Новолипецкого металлургического комбината «Липецкая магнитка» (1984), сборника документов из истории государственного архива Липецкой области «Историю делают люди, а хранят архивы» (2001), «Хрестоматии по истории Липецкой области» (2006); главным редактором научно-информационного бюллетеня «Липецкий вестник архивиста», входил в редколлегию многотомной «Книги Памяти Липецкой области», является постоянным редактором ежегодного календаря-справочника «События и даты Липецкого края».



Награжден нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист» (1999). В 2014 году избран действительным членом Петровской академии наук и искусств.



Валерий Борисович являлся постоянным консультантом при подготовке материалов об истории Липецкой области публикуемых на сайте GOOROD48.



Причиной смерти стала тяжелая болезнь. После нового года Валерий Борисович перенес операцию, его состояние улучшилось, но, увы, болезнь зашла слишком далеко...





