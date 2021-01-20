Культура

7 минут назад

В конце января-начале февраля в Липецкой области откроют два дома культуры

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#Дом культуры #строительство
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В конце января-начале февраля в Липецкой области откроют два дома культуры

Те самые, которые ранее называл проблемным ОНФ.

Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, в конце января-начале февраля в Липецкой области откроют два новых дома культуры - в селе Хмелинец Задонского района и селе Дубовое Чаплыгинского района. Точные даты открытия этих объектов стану известны в понедельник.

Напомним, в начале декабря прошлого года ОНФ сообщил о риске неисполнения сроков строительства социальных объектов в рамках нацпроектов, возведение которых планировалось завершить до 31 декабря 2020 года. Риск незавершения строительства и реконструкции был выявлен в отношении 15 объектов социального назначения, в том числе в отношении этих двух домов культуры в Липецкой области.

И вот дома культуры селе Хмелинец Задонского района и селе Дубовое Чаплыгинского района практически готовы к открытию. Стоимость каждого объекта - около 30 миллионов рублей.

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#Дом культуры #строительство
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