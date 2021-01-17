В липецком баре нашли загадочное пиво

Проверка не смогла установить происхождение алкогольного напитка. На владельца пивного бара завели административное дело.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес владельца пивного бара на улице Водопьянова. Во время проверки в помещении пивной нашли подозрительное пиво.



В феврале 2020 года на бар пожаловался потребитель, ему показалось, что в пивной торгуют сомнительными напитками. Сотрудники управления потребительского рынка вышли с проверкой. Они нашли в помещении бара на улице Водопьянова 30-литровую кегу пива «Hartl». Проверяющие начали выяснять происхождение напитка. Запросили сопроводительную документацию. В документах было указано, что пиво приобрели у контрагента крупной компании. Но проверка этих бумаг показала, что такое пиво в бар не продавали. Таким образом, сделали вывод проверяющие, организация нарушила положения законодательства «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». На владельца бара составили протокол об административном правонарушении. Материалы проверки передали в суд.



Суд удовлетворил иск управления потребрынка и привлек бизнесмена к административной ответственности. Ему вынесено предупреждение.