Общество

сегодня, 16:45

В липецком баре нашли загадочное пиво

10 3162
#пиво #проверка
4
В липецком баре нашли загадочное пиво

Проверка не смогла установить происхождение алкогольного напитка. На владельца пивного бара завели административное дело.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес владельца пивного бара на улице Водопьянова. Во время проверки в помещении пивной нашли подозрительное пиво.

В феврале 2020 года на бар пожаловался потребитель, ему показалось, что в пивной торгуют сомнительными напитками. Сотрудники управления потребительского рынка вышли с проверкой. Они нашли в помещении бара на улице Водопьянова 30-литровую кегу пива «Hartl». Проверяющие начали выяснять происхождение напитка. Запросили сопроводительную документацию. В документах было указано, что пиво приобрели у контрагента крупной компании. Но проверка этих бумаг показала, что такое пиво в бар не продавали. Таким образом, сделали вывод проверяющие, организация нарушила положения законодательства «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». На владельца бара составили протокол об административном правонарушении. Материалы проверки передали в суд.

Суд удовлетворил иск управления потребрынка и привлек бизнесмена к административной ответственности. Ему вынесено предупреждение.
10 3162
#пиво #проверка
4

Комментарии (10)

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Торговый

3 минуты назад
Обычное явление, пиво хорошее, просто без эгаис приехало, хаха..
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Гость, старая фишка пивных барыг. Подключают к крану кегу просроченой бурды, а ценник крепят "Гинесс". Стоимость соответствующая. Вуаля!
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Моченедержание

30 минут назад
Закоренелое зло неискоренимо!
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Таранка к пиву

41 минуту назад
Я напишу так- немногие думают о других,потому что каждый из них думает,только о себе.Это и есть суровая правда жизни
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Писуар

47 минут назад
Хозяин этого заведения пусть гоняется дальше за фортуной наживы, так и будет пока кто нибудь не отьедет в мир иной от его явств, ну а дальше все уже известно, колесо фемиды если не раздавить и не посадит, то просто поругает протоколом(детским штрафом и мааааленькой пайкой себе любимым на хлебушек))
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житель

51 минуту назад
Пока кто то не умрет,потом оштрафуют.
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Была бы

54 минуты назад
Власть народная,закрыли бы давно гадюшник.
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Мочевой пузырь

сегодня, 17:05
Как говорили клафилиновые прпдпрениматели-учись радоваться тому,что есть,иначе вообще запьешь. Вчера в fix прайсе стою на кассё, впереди мужик с помятым лицом без маски с двумя полторашками иноземного пива с гадским названием, кассир ему - без маски не обслуживает, он воротник куртки поднимает к носу-я в маске, она ему нет-без маски не обслуживает, минута молчания, он поворачивается в мою сторону-вы мне не поможете, я-конечно, дал денег, я оплатил его отраву, он забрал и был таков. Это я все к чему :что травят нас и на этом бизнес делают,и дела то в принципе до этого никому нет
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н-дя

сегодня, 17:03
Гость, Владелец бара не простой человек.
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Гость

сегодня, 16:46
Кто что думает поэтому поводу?
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