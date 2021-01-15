В Липецке появился 15-километровый динозавр

Вымерших животных «воскресили» велосипедисты и бегуны.

На карте Липецка появился динозавр. Очертания вымершего вида сложились из маршрута тренировок местных велосипедистов и бегунов. На то, чтобы прорисовать динозавра на карте занятия, нужно проехать или пробежать почти 15 км. Судя по более ранним трекам тренировок спортсменов, на то, чтобы пририсовать динозавра на карте ушел примерно месяц.Динозавр на карте поселился на улицах Гагарина, Ленина, Советской, Крайней, 8 Марта, Терешковой, Космонавтов, Московской. Глаз нарисованного животного расположился в районе КТЗ, его взгляд устремлен в сторону 19 микрорайона.