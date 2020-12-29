Общество
сегодня, 11:57
В ноябре в Липецкой области умерли 2 129 человек
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Это на 172,2% больше по сравнению с ноябрем 2019 года.
По данным Росстата, в Липецкой области в ноябре 2020 года умерли 2 129 человек. По сравнению с ноябрем 2019 года, когда умерли 1 236 жителей области, смертность выросла на 172,2%. В Центральном федеральном округе это самый высокий отрицательный показатель.
Стоит отметить, что по официальным данным, за ноябрь 2020-го от COVID-19 в Липецкой области умерли 42 человека.
Рождаемость в Липецкой области в ноябре тоже выросла. Если в ноябре 2019 года в регионе появились на свет 706 малышей, то в этом ноябре — 737.
Стоит отметить, что по официальным данным, за ноябрь 2020-го от COVID-19 в Липецкой области умерли 42 человека.
Рождаемость в Липецкой области в ноябре тоже выросла. Если в ноябре 2019 года в регионе появились на свет 706 малышей, то в этом ноябре — 737.
14 1253
Комментарии (14)
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Zorro
как теперь проверить ?
Гостья
it_happens
Против этих СМИ
Дафна
гость
Воланд
Вот вам реально
данковчанин