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сегодня, 11:57

В ноябре в Липецкой области умерли 2 129 человек

14 1253
#статистика #смертность
7
В ноябре в Липецкой области умерли 2 129 человек

Это на 172,2% больше по сравнению с ноябрем 2019 года.

По данным Росстата, в Липецкой области в ноябре 2020 года умерли 2 129 человек. По сравнению с ноябрем 2019 года, когда умерли 1 236 жителей области, смертность выросла на 172,2%. В Центральном федеральном округе это самый высокий отрицательный показатель.

Стоит отметить, что по официальным данным, за ноябрь 2020-го от COVID-19 в Липецкой области умерли 42 человека.

Рождаемость в Липецкой области в ноябре тоже выросла. Если в ноябре 2019 года в регионе появились на свет 706 малышей, то в этом ноябре — 737.
14 1253
#статистика #смертность
7

Комментарии (14)

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Zorro

4 минуты назад
Видим результат, какие" молодцы." Вот Шведы, не молодцы они не стааали вводить в стране локдаун в период первой волны. а мы молодцы. А сейчас мы не закрываемся , так мы молодцы или нет.
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как теперь проверить ?

8 минут назад
Знающие люди говорят,что ношение масок-это зло....
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Гостья

12 минут назад
Цифры красноречиво подтвердили на каком месте область. Вот и все, от хорошей жизни не умирают. Обогнали соседей.......
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it_happens

15 минут назад
Против этих СМИ, от стараха перед КОВИД
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Против этих СМИ

21 минуту назад
А остальные почти тысяча по какой статистике умерли ???? Может что-то забыли дописать ???
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Дафна

26 минут назад
Ну и где же прирост?
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гость

29 минут назад
все в парк
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Воланд

33 минуты назад
Да человек смертен.
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Вот вам реально

33 минуты назад
Как справляется наша медицина с болезнями, и с Ковидом также. Никоим образом не хочу обидеть медиков,которые реалтно лечат людей. А послушаешь руководителей области и медицины, все нормально,все под контролем.
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данковчанин

35 минут назад
....видим результат " реформы" здравоохранения....
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