Коронавирус

33 минуты назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 39 человек

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 39 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 15 542 случая новой коронавирусной инфекции, 11 990 человек выздоровели, 238 умерли, 3314 — лечатся.

Сегодня в больницах находятся 1 322 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 992 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждено 160 случаев инфицирования коронавирусом. Чуть меньше половины заболевших в Липецке — 75 человек. На втором месте Липецкий район — 14 заболевших, на третьем Елецкий и Лебедянский районы — по 11 заболевших. В Ельце — 10, в Грязинском районе — 8, в Добровском и Лев-Толстовскомрайоне — по 5, в Усманском и Чаплыгинском районах — по 4, в Измалковском районе — 3, в Добринском, Долгоруковском, Задонском, Краснинском и Становлянском районах — по два заболевших.
313
#коронавирус
1

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