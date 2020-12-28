Коронавирус

18 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

1 272
#коронавирус #больница
1
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 158 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 160 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 15 542 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 11 990 человек, умерли — 237 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 27 787 случаев коронавирусной инфекции, 487 человек умерли, 20 480 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции, 2 471 309 человек выздоровели, 55 265 человек от COVID-19 умерли.
1 272
#коронавирус #больница
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

безмасочник

7 минут назад
вот что маски с людьми делают
ответить

Еще в рубрике

Новое о коронавирусе к 28 декабря: эксперты назвали симптомы, требующие срочного вызова врача
#коронавирус
7
Новое о коронавирусе к 28 декабря: эксперты назвали симптомы, требующие срочного вызова врача

сегодня, 08:11

Коронавирус
По данным областного Оперштаба в Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли три человека
#коронавирус
15
По данным областного Оперштаба в Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли три человека

вчера, 17:16

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели
#коронавирус
17
За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли двое, 158 человек заболели

вчера, 11:09

Общество
Коронавирус в России: ученые ищут лекарства от COVID-19
#коронавирус
9
Коронавирус в России: ученые ищут лекарства от COVID-19

вчера, 10:02

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 226 человек
#коронавирус
15
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 226 человек

25.12.2020 14:59

Коронавирус
Суточные данные: 162 новых случая и пять умерших
#коронавирус
14
Суточные данные: 162 новых случая и пять умерших

25.12.2020 11:33

Коронавирус