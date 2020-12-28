Коронавирус
18 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 160 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 158 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 160 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавиурс.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 15 542 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 11 990 человек, умерли — 237 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 787 случаев коронавирусной инфекции, 487 человек умерли, 20 480 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции, 2 471 309 человек выздоровели, 55 265 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 15 542 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 11 990 человек, умерли — 237 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 27 787 случаев коронавирусной инфекции, 487 человек умерли, 20 480 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции, 2 471 309 человек выздоровели, 55 265 человек от COVID-19 умерли.
1 272
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