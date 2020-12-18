сегодня, 17:34
В следующем году в рамках нацпроекта в Липецке отремонтируют 16 дорог
Городское управление главного смотрителя запустило электронные торги на поиск подрядчиков, которые проведут работы на 13 объектах.
В мэрии отмечают, что дороги отбирали по интенсивности транспортного потока, высокой колейности, а также возможности синергии с другими программами по благоустройству города.
- Также одним из важных критериев отбора стали обращения горожан, например, по поводу состояния покрытия улиц 2-ая Индустриальная и Писарева, поэтому эти объекты мы также включили в программу ремонта, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Ожидается, что к работам подрядные организации приступят с наступлением теплой погоды. Их проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт 16 объектов выделено порядка 415 миллионов рублей.
Как известно, в 2020 году в рамках данного нацпроекта преображают 11 объектов улично-дорожной сети. Так, улицу Баумана и проспект Победы реконструируют, мост в районе посёлка Новая Жизнь – строят, еще на восьми дорогах проводят ремонт.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
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