В следующем году в рамках нацпроекта в Липецке отремонтируют 16 дорог

Городское управление главного смотрителя запустило электронные торги на поиск подрядчиков, которые проведут работы на 13 объектах.

Среди них, как сообщает пресс-служба мэрии, дороги на улицах Кривенкова (от ул.Катукова до пр.60-летия СССР), Белана (от ул.Кривенкова до ул.Стаханова), Подгоренская, 2-ая Индустриальная, Стаханова (от ул.Катукова до пр. 60-летия СССР), Тельмана, Филипченко, Пушкина, Доватора, Марины Расковой, Писарева (Дачный), Космонавтов (Ссёлки) и площадь Победы. Торги по ремонту улиц Зегеля, Плеханова и Меркулова (от ул. Водопьянова до пр.60-летия СССР) планируют провести в следующем году.



В мэрии отмечают, что дороги отбирали по интенсивности транспортного потока, высокой колейности, а также возможности синергии с другими программами по благоустройству города.



- Также одним из важных критериев отбора стали обращения горожан, например, по поводу состояния покрытия улиц 2-ая Индустриальная и Писарева, поэтому эти объекты мы также включили в программу ремонта, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.



Ожидается, что к работам подрядные организации приступят с наступлением теплой погоды. Их проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт 16 объектов выделено порядка 415 миллионов рублей.



Как известно, в 2020 году в рамках данного нацпроекта преображают 11 объектов улично-дорожной сети. Так, улицу Баумана и проспект Победы реконструируют, мост в районе посёлка Новая Жизнь – строят, еще на восьми дорогах проводят ремонт.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



