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В следующем году в рамках нацпроекта в Липецке отремонтируют 16 дорог

14 693
#дорожные работы
1
В следующем году в рамках нацпроекта в Липецке отремонтируют 16 дорог

Городское управление главного смотрителя запустило электронные торги на поиск подрядчиков, которые проведут работы на 13 объектах. 

Среди них, как сообщает пресс-служба мэрии, дороги на улицах Кривенкова (от ул.Катукова до пр.60-летия СССР), Белана (от ул.Кривенкова до ул.Стаханова), Подгоренская, 2-ая Индустриальная, Стаханова (от ул.Катукова до пр. 60-летия СССР), Тельмана, Филипченко, Пушкина, Доватора, Марины Расковой, Писарева (Дачный), Космонавтов (Ссёлки) и площадь Победы. Торги по ремонту улиц Зегеля, Плеханова и Меркулова (от ул. Водопьянова до пр.60-летия СССР) планируют провести в следующем году.

В мэрии отмечают, что дороги отбирали по интенсивности транспортного потока, высокой колейности, а также возможности синергии с другими программами по благоустройству города.

- Также одним из важных критериев отбора стали обращения горожан, например, по поводу состояния покрытия улиц 2-ая Индустриальная и Писарева, поэтому эти объекты мы также включили в программу ремонта, - пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

Ожидается, что к работам подрядные организации приступят с наступлением теплой погоды. Их проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт 16 объектов выделено порядка 415 миллионов рублей.

Как известно, в 2020 году в рамках данного нацпроекта преображают 11 объектов улично-дорожной сети. Так, улицу Баумана и проспект Победы реконструируют, мост в районе посёлка Новая Жизнь – строят, еще на восьми дорогах проводят ремонт.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

14 693
#дорожные работы
1

Комментарии (14)

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Какие новостя

3 минуты назад
с ул. Баумана? открыть 17-го числа обещали.
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не понял

6 минут назад
Так вроде Стаханова (от ул.Катукова до . 60-летия СССР) несколько лет назад делали, и основательно так? чего там такого случилось?
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Пенсионер

12 минут назад
А по 37 маршруту?
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житель

15 минут назад
Может березу спилят на клумбе п.Победы.
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)))

18 минут назад
Площадь Победы.... то же на год закроют?))))
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Липецкая безнадёга

24 минуты назад
Если также, как и предыдущие, то лучше не надо. Просто разворовывание бюджетных денег. Когда же наконец заработает прокуратура? Опять будет тот же армянский Руслан-1. Опять распилят, поделят государственные деньги.
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Липчанка

45 минут назад
Дорога от ЛКАД до Дачного!!!! Ямы глубиной до 30-40 см!!! Дорога очень загружена, т.к. объезжают мост в Новой жизни. Да и вообще стала очень популярной! Не могу понять почему водители автобусов не жалуются... там ехать просто невозможно!!!
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Житель

46 минут назад
Еще есть улица Дружбы - тут как танки разворачивались во вторую мировую, так воронки и стоят незаделанные.
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7⁷7

сегодня, 18:06
2-ая эндустриальная и так была ужасной но 2020 состарил ее как год за 5.
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Фокс

сегодня, 18:02
Весной 2021 сначала придётся ремонтировать те дороги, которые отремонтированы в 2020 году
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