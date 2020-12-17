Происшествия

сегодня, 20:40

Задержан подозреваемый в нападении на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце

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Задержан подозреваемый в нападении на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце

Личность нападавшего полицейские установили быстро

Как  сообщал GOROD48, сегодня в офис микрофинансовой организации на улице Мира в городе Ельце Липецкой области вошел мужчина, лицо которого было скрыто под медицинской маской. Он достал из пакета предмет, похожий на трубу или палку, и стал наносить им удары по голове и телу сотрудницы. Девушка упала и потеряла сознание. Нападавший скрылся.

- Сообщение о преступлении поступило в полицию от диспетчера частного охранного предприятия. Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и вместе с оперативниками задержали его возле дома на Радиотехнической улице. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Фото из архива «МВД МЕДИА»
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Комментарии (2)

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На кол

8 минут назад
Мерзавца
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Печально

11 минут назад
Девушку жалко!
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