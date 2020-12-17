Происшествия
сегодня, 20:40
Задержан подозреваемый в нападении на сотрудницу микрофинансовой организации в Ельце
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Личность нападавшего полицейские установили быстро
Как сообщал GOROD48, сегодня в офис микрофинансовой организации на улице Мира в городе Ельце Липецкой области вошел мужчина, лицо которого было скрыто под медицинской маской. Он достал из пакета предмет, похожий на трубу или палку, и стал наносить им удары по голове и телу сотрудницы. Девушка упала и потеряла сознание. Нападавший скрылся.
- Сообщение о преступлении поступило в полицию от диспетчера частного охранного предприятия. Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и вместе с оперативниками задержали его возле дома на Радиотехнической улице. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото из архива «МВД МЕДИА»
- Сообщение о преступлении поступило в полицию от диспетчера частного охранного предприятия. Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и вместе с оперативниками задержали его возле дома на Радиотехнической улице. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото из архива «МВД МЕДИА»
2 1268
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