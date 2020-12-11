Общество

26 минут назад

Работа на теплопроводе завершена: скоро начнут давать тепло

1 451
#тепло #"Квадра"
3
Работа на теплопроводе завершена: скоро начнут давать тепло

Дома к системе теплоснабжения будут подключать уже управляющие компании.

Сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» завершили работы по замене прокладки расходомерной шайбы. Вскоре рабочий гидравлический режим системы теплоснабжения города будет восстановлен. Подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома займутся сотрудники управляющих компаний.   

— В настоящее время управляющими организациями мобилизованы все технические средства, а также, персонал. УК незамедлительно приступят к заполнению теплоносителем общедомовых систем теплоснабжения. Будут произведены работы по регулировке и удалению воздуха из общедомовой системы теплоснабжения, что займет некоторое время, — сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

По вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды липчанам необходимо обращаться в ЕДС и непосредственно по номеру УК, указанной в платежной квитанции.

Напомним, из-за ремонтных работ с 11.00 были снижены параметры теплоносителя примерно в восьмиста домах. В некоторых квартирах батареи оказались совсем холодными.
1 451
#тепло #"Квадра"
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель.

14 минут назад
Предупредите директоров УК чтоб выводили своих рабочих в субботу для устранения воздушных пробок в домах. Так как завтра выходной во всех УК и опять сидеть без тепла все выходные и часть понедельника.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области открыли второй памятник героям Первой мировой войны
#памятник #первая мировая война
8
В Липецкой области открыли второй памятник героям Первой мировой войны

сегодня, 13:59

Общество
Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе
#"Квадра" #тепло
27
Энергетики продолжают работы на магистральном трубопроводе

сегодня, 13:41

Общество
За замерзающих стариков вступилась прокуратура
#тепло #"Квадра"
7
За замерзающих стариков вступилась прокуратура

сегодня, 13:01

Общество
«Что вы тут наворочали?!»
#капитальный ремонт
19
«Что вы тут наворочали?!»

сегодня, 12:50

Общество
Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря
#проспект Победы #«зеленая волна»
11
Депутатам горсовета пообещали «зеленую волну» на проспекте Победы к концу декабря

сегодня, 12:02

Общество
В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопр...
#теплоснабжение
45
В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопр...

сегодня, 11:24

Общество