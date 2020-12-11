Общество
26 минут назад
Работа на теплопроводе завершена: скоро начнут давать тепло
Дома к системе теплоснабжения будут подключать уже управляющие компании.
Сотрудники Липецкого филиала компании «Квадра» завершили работы по замене прокладки расходомерной шайбы. Вскоре рабочий гидравлический режим системы теплоснабжения города будет восстановлен. Подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома займутся сотрудники управляющих компаний.
— В настоящее время управляющими организациями мобилизованы все технические средства, а также, персонал. УК незамедлительно приступят к заполнению теплоносителем общедомовых систем теплоснабжения. Будут произведены работы по регулировке и удалению воздуха из общедомовой системы теплоснабжения, что займет некоторое время, — сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.
По вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды липчанам необходимо обращаться в ЕДС и непосредственно по номеру УК, указанной в платежной квитанции.
Напомним, из-за ремонтных работ с 11.00 были снижены параметры теплоносителя примерно в восьмиста домах. В некоторых квартирах батареи оказались совсем холодными.
— В настоящее время управляющими организациями мобилизованы все технические средства, а также, персонал. УК незамедлительно приступят к заполнению теплоносителем общедомовых систем теплоснабжения. Будут произведены работы по регулировке и удалению воздуха из общедомовой системы теплоснабжения, что займет некоторое время, — сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.
По вопросам о сроках восстановления подачи тепла и горячей воды липчанам необходимо обращаться в ЕДС и непосредственно по номеру УК, указанной в платежной квитанции.
Напомним, из-за ремонтных работ с 11.00 были снижены параметры теплоносителя примерно в восьмиста домах. В некоторых квартирах батареи оказались совсем холодными.
Житель.