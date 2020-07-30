В Ельце будут мерить силу с помощью БТР

«Богатыри» также будут бегать с покрышками и бревнами.

29 августа в Ельце пройдет традиционный турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек», посвященный Дню города. Соревнование силачей состоится возле театра «Бенефис» (улица Комсомольская).



Турнир будет состоять из шести дисциплин:



- Overhead (Аполлон Аксель 85 кг. - 3 повторения + бревно 85кг. - 2 повторения + коромысло 75 кг. - 1 повторение, лимит времени 120 секунд).



- Эстафета покрышки (150 кг - 3 повторения, 300 кг - 2 повторения, 400 кг - 1 повторение, лимит времени 120 сек.)



- Коромысло (280 кг на 20 метров + «прогулка фермера» с баллонами 70 + 70 кг - 20 метров).



- Эстафета (мешок 80 кг на 20 метров + покрышка 100 кг на 15 метров + камень Атласа на стойку).



- Трек-пулл - БТР на 20 метров (без каната). Победит тот, кто утянет БТР на максимально большое расстояние за это время.



- Пулл-пуш (бревно деревянное)



Регистрация участников до 15:30, сообщает администрация Ельца. К участию в турнире допускаются все желающие, имеющие необходимую техническую и силовую подготовку, допуск врача, страховку на участие в заявленном мероприятии.



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