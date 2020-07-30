Общество
46 минут назад
В Ельце будут мерить силу с помощью БТР
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«Богатыри» также будут бегать с покрышками и бревнами.
29 августа в Ельце пройдет традиционный турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек», посвященный Дню города. Соревнование силачей состоится возле театра «Бенефис» (улица Комсомольская).
Турнир будет состоять из шести дисциплин:
- Overhead (Аполлон Аксель 85 кг. - 3 повторения + бревно 85кг. - 2 повторения + коромысло 75 кг. - 1 повторение, лимит времени 120 секунд).
- Эстафета покрышки (150 кг - 3 повторения, 300 кг - 2 повторения, 400 кг - 1 повторение, лимит времени 120 сек.)
- Коромысло (280 кг на 20 метров + «прогулка фермера» с баллонами 70 + 70 кг - 20 метров).
- Эстафета (мешок 80 кг на 20 метров + покрышка 100 кг на 15 метров + камень Атласа на стойку).
- Трек-пулл - БТР на 20 метров (без каната). Победит тот, кто утянет БТР на максимально большое расстояние за это время.
- Пулл-пуш (бревно деревянное)
Регистрация участников до 15:30, сообщает администрация Ельца. К участию в турнире допускаются все желающие, имеющие необходимую техническую и силовую подготовку, допуск врача, страховку на участие в заявленном мероприятии.
Фото: i.pinimg.com
Турнир будет состоять из шести дисциплин:
- Overhead (Аполлон Аксель 85 кг. - 3 повторения + бревно 85кг. - 2 повторения + коромысло 75 кг. - 1 повторение, лимит времени 120 секунд).
- Эстафета покрышки (150 кг - 3 повторения, 300 кг - 2 повторения, 400 кг - 1 повторение, лимит времени 120 сек.)
- Коромысло (280 кг на 20 метров + «прогулка фермера» с баллонами 70 + 70 кг - 20 метров).
- Эстафета (мешок 80 кг на 20 метров + покрышка 100 кг на 15 метров + камень Атласа на стойку).
- Трек-пулл - БТР на 20 метров (без каната). Победит тот, кто утянет БТР на максимально большое расстояние за это время.
- Пулл-пуш (бревно деревянное)
Регистрация участников до 15:30, сообщает администрация Ельца. К участию в турнире допускаются все желающие, имеющие необходимую техническую и силовую подготовку, допуск врача, страховку на участие в заявленном мероприятии.
Фото: i.pinimg.com
342