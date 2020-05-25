Происшествия
43 минуты назад
Прабабушка пыталась реанимировать утонувшего в выгребной яме внука
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но четырехлетнего ребенка не спасла.
19 мая GOROD48 сообщил о том, что «В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме». ЧП произошло в селе Новочеркутино Добринского района во дворе частного домовладения. Тогда мы написали о том, что захлебнувшегося ребенка нашла его мать и безуспешно попыталась его реанимировать. Однако позже следствие пришло к иному выводу.
Оказывается, опекуном малыша была его 76-летняя прабабушка, поскольку мать ребенка страдает психиатрическим заболеванием и является инвалидом. 18 мая женщины были на огороде, а малыш бегал во дворе. Зайдя домой, его прабабушка услышала грохот листового железа, которой была прикрыта сливная яма. Кинувшись на звук, пенсионерка увидела пролом в металлических листах. Она и мать достали мальчика из воды и попытались оказать ему первую помощь до приезда медиков.
- Расследование уголовного дела по части первой 109-й статьи Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается. Судмедэксперты пока не установили точную причину смерти ребенка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Оказывается, опекуном малыша была его 76-летняя прабабушка, поскольку мать ребенка страдает психиатрическим заболеванием и является инвалидом. 18 мая женщины были на огороде, а малыш бегал во дворе. Зайдя домой, его прабабушка услышала грохот листового железа, которой была прикрыта сливная яма. Кинувшись на звук, пенсионерка увидела пролом в металлических листах. Она и мать достали мальчика из воды и попытались оказать ему первую помощь до приезда медиков.
- Расследование уголовного дела по части первой 109-й статьи Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается. Судмедэксперты пока не установили точную причину смерти ребенка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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