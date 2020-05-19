В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме

Мальчик упал в яму во время игры. Мать пыталась спасти сына, но умер до прибытия врача.

Днем 18 мая в селе Новочеркутино Добринского района во время игры во дворе частного домовладения 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами.



- Женщина достала сына из ямы и попыталась его реанимировать, но безуспешно. Прибывший медработник констатировал смерть ребенка. При осмотре места происшествия установлено, что сливная яма была прикрыта листом металла, который со временем потерял прочность, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



По факту смерти мальчика СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью выяснения причины смерти мальчика назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в Следственном управлении.





